Desalojan a 200 vecinos de zonas inundables en Benaoján (Málaga)

Málaga, 6 feb (EFE).- Unos 200 vecinos de Benaoján (Málaga) están siendo desalojados de zonas inundables a consecuencia de la borrasca Leonardo, según ha indicado la Guardia Civil este viernes.

El Ayuntamiento de este municipio, ubicado en la Serranía de Ronda y limítrofe con la provincia de Cádiz, ha informado del desalojo del núcleo poblacional de Estación de Benaoján "debido a las condiciones meteorológicas y al riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque".

El consistorio de esta localidad, con 1.400 habitantes, ha precisado en un comunicado oficial que en el núcleo de Benaoján, "en principio, no hay riesgos" y que "los geólogos siguen estudiando 'in situ' la situación", al tiempo que ha pedido prudencia y ha explicado que el desalojo se hará de manera organizada.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, había señalado previamente que "en este pueblo se está produciendo una situación muy similar a la de Grazalema, con agua entrando en las viviendas desde el subsuelo y con mucho movimiento y ruido también de tierras interiores, al parecer debido a toda esta acumulación de agua en los acuíferos, que está haciendo que se mueva la tierra".

"Todo esto también es preocupante, hoy están técnicos investigando el subsuelo de Benaoján y vamos a reforzar también allí la Guardia Civil con un equipo que viene de Sevilla. Es decir, tenemos preocupación porque va a seguir lloviendo en la comarca de Ronda", ha añadido.

La localidad de Grazalema, con unos 1.600 habitantes y próxima a Benaoján, fue desalojada de forma total este jueves.

En Benaoján ya habían sido desalojados durante la noche varias decenas de vecinos con intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil por riesgo de desprendimientos en sus viviendas.

La denominada Presa de Montejaque es una presa bóveda sobre el río Gaduares de 74 metros de altura EFE

