Cristóbal Hara muestra en Palma sus fotografías juveniles en "una exposición de viejo"

Palma, 6 feb (EFE).- Cristóbal Hara ganó el Premio Nacional de Fotografía con 76 años y, a punto de cumplir los 80, presenta una exposición en la Fundación Juan March de Palma que recoge decenas de fotos que realizó de veinteañero, pero que ha recopilado pensando ya en su legado: "Es una exposición de viejo".

El fotógrafo ha comentado este viernes la muestra 'Cristóbal Hara: principiante', con la que inicia un proceso de revisión y publicación del trabajo de décadas y que recopila los primeros pasos de su trayectoria de documentalista, cuando acababa de decidir dedicarse a la fotografía influido por los grandes fotógrafos que publicaban en las revistas anglosajonas que leía de adolescente.

Con ese bagaje visual, relata para contextualizar la muestra de Palma, decidió abandonar sus estudios administrativos, regresar a España para hacer la mili, tras vivir en Filipinas, Estados Unidos y Alemania, y volcarse en su vocación, incluso a escondidas de sus mandos mientras hacía la instrucción militar en Cuenca.

"Veía España con ojos de guiri", explica, aunque precisa también que como miembro de "una familia colonial", pese a haber vivido buena parte de su infancia y juventud en el extranjero siempre se sintió español, aunque su mirada como fotógrafo en esa etapa fuera la del "fotoperiodismo clásico", con referentes como Henri Cartier-Bresson.

"Mucha gente hacía fotos de este tipo", con un enfoque costumbrista, en blanco y negro, con un "estilo Magnum", cuenta Hara, quien durante 17 años trató de consolidar un lenguaje propio pero se sentía frustrado.

De la primera parte de esa etapa, de entre 1969 y 1983, son las 60 imágenes de la exposición de Palma, exhibida antes en la Fundación Caja Burgos y que recalará en Cuenca tras su paso por Mallorca, donde podrá verse del 10 de febrero al 2 de mayo.

Las fotos recogen escenas de jóvenes cumpliendo el servicio militar, celebraciones religiosas y fiestas populares, calles, tiendas y bares, niños jugando y ancianos..., una visión mayormente risueña de la España de los últimos años de la dictadura.

Estas y las de los años posteriores de su periodo en blanco y negro son las fotografías que más le solicitan en España, mientras que las de la etapa en color, que inició en 1985 y no ha abandonado, tienen más éxito en el extranjero.

"Me pasé al color y me sentí totalmente cómodo, la frustración desapareció", apunta Hara, que reniega del calificativo de artista e insiste en que lo suyo es la fotografía documental.

Considera que "las fotos documentales, ancladas en lo que hay delante", siempre que sean de calidad, "con el tiempo van ganando", mientras que "la foto artística, muchas veces, tiende a perder", más condicionada por las modas estéticas.

Cristóbal Hara es crítico con el estado de la fotografía en España en comparación con países con mayor desarrollo en este campo por cuestiones como la frecuente falta de respeto de los derechos de autor y la escasa atención de las instituciones públicas. "Llevamos décadas de retraso", afirma. EFE

EFE

