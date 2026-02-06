Espana agencias

Convocan el I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope'

Mérida, 6 feb (EFE).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y la Cátedra Vargas Llosa han convocado el I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope', un galardón que reconocerá textos teatrales inéditos de temática grecolatina y cuya obra ganadora será producida y estrenada en el Teatro Romano emeritense.

Destinado a impulsar la creación contemporánea inspirada en los grandes mitos y textos de la tradición grecorromana y grecolatina, el premio, que celebra en 2026 su primera edición, está abierto a dramaturgos y dramaturgas cuyas obras hayan sido escritas originalmente en lengua castellana.

Los textos deberán ser originales, inéditos y no haber sido representados previamente, según informan las entidades convocantes en nota de prensa.

Uno de los grandes atractivos del certamen es que la obra ganadora no sólo será publicada, sino que será producida íntegramente por el Festival de Mérida y representada en su 73ª edición, que tendrá lugar en los meses de julio y agosto de 2027 en el Teatro Romano de Mérida, uno de los espacios escénicos más emblemáticos del mundo.

El plazo de presentación de los textos finalizará el 30 de junio de 2026, y las obras deberán enviarse a través de la plataforma habilitada en las páginas webs del Festival de Mérida y de la Cátedra Vargas Llosa.

El jurado del I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope' estará integrado por al menos cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura y las artes escénicas y será presidido por la actriz y directora Magüi Mira, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España.

También formarán parte los directores del certamen emeritense, Jesús Cimarro, y de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, junto a otros jurados independientes.

El fallo del jurado se dará a conocer durante la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el verano de 2026.

Con la creación de este nuevo premio, los convocantes "refuerzan su compromiso con la creación teatral contemporánea, el diálogo con los clásicos y el apoyo a nuevas voces de la dramaturgia internacional, tendiendo un puente entre la tradición grecolatina y la escena actual".

Las bases completas del premio pueden consultarse en las páginas web del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y de la Cátedra Vargas Llosa. EFE

