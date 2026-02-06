Espana agencias

Consejeros delegados de Endesa e Iberdrola España comparecen el jueves en comisión Senado

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, comparecerán este jueves 12 de febrero en la comisión de investigación del Senado sobre el apagón en la España peninsular y Portugal del pasado 28 de abril.

Según recoge la agenda del Senado, la comparecencia de Bogas -que será a las 11:00- tiene como objeto "informar sobre su visión acerca del apagón del 28 de abril y dar traslado de la información con la que cuentan como productores de energía eléctrica.

La comparecencia de Ruiz-Tagle, según recoge la misma documentación, tiene el mismo objetivo y será a las 13:00.

Ambas comparecencias se producen después de que la pasada semana compareciera en la misma comisión el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, donde defendió que el gestor de la infraestructura ferroviaria "es un afectado, no un responsable" del apagón del 28 de abril de 2025.

Marco de la Pena cifró en su intervención en dos millones los daños en la infraestructura ferroviaria relacionados con elementos eléctricos afectados durante el apagón.

Asimismo, la semana pasada compareció en la comisión el presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Carlos Antonio Navalpotro, que cifró el coste del apagón para sus asociados en 13 millones de euros y en otros 12 millones en concepto de lucro cesante. EFECOM

