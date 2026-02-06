Espana agencias

Clikalia logra en 2025 su mejor ejercicio con una facturación de 279 millones

Guardar

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La compañía inmobiliaria Clikalia registró en 2025 el mejor ejercicio de su historia con una facturación de 279 millones de euros, un ebitda de 5,5 millones y un margen de contribución de casi 39 millones de euros, lo que supone un incremento del 10 % sobre el año anterior.

A lo largo del ejercicio, Portugal y Francia se consolidaron como palancas clave de crecimiento y diversificación, según ha indicado este viernes en un comunicado.

De esta forma, los ingresos combinados de los dos países crecieron en casi un 60 %. En Portugal, el resultado bruto de explotación (ebitda) se multiplicó casi por siete veces y en Francia, casi por ocho.

En Francia, y hasta finales de 2028, Clikalia rehabilitará más de 1.000 viviendas. Las primeras 500 viviendas (95 % de ellas en París) se espera que hayan sido rehabilitadas ya a finales de este año.

Respecto a la aportación del área de Asset Management, los ingresos recurrentes se multiplicaron por más de siete. Esta área, explica la compañía, creció en 2025 con el lanzamiento del tercer vehículo de inversión en el que figura junto a Diaphanum Real Estate.

A cierre de 2025, la compañía -fundada en 2018- tenía activos de terceros bajo gestión por valor de 250 millones de euros y se espera que esta línea de negocio sea uno de los focos de 2026.

Otro de los objetivos estará puesto en la nueva división de financiación que fomenta el reposicionamiento inmobiliario. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez sobrevolará en helicóptero las zonas de Cádiz más afectadas por la borrasca

Infobae

Fiscalía pide 6 años de prisión por intentar incendiar una oficina de la Seguridad Social

Infobae

El Liverpool tendrá que pagar una compensación de 3 millones al Chelsea por Ngumoha

Infobae

Tomàs Guarino podrá ejecutar su programa corto de los 'Minions' en los Juegos

Infobae

Ademar arranca ante Cangas una segunda vuelta para reengancharse a Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP archivó la denuncia

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager