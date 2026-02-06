Clikalia logra en 2025 su mejor ejercicio con una facturación de 279 millones

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La compañía inmobiliaria Clikalia registró en 2025 el mejor ejercicio de su historia con una facturación de 279 millones de euros, un ebitda de 5,5 millones y un margen de contribución de casi 39 millones de euros, lo que supone un incremento del 10 % sobre el año anterior.

A lo largo del ejercicio, Portugal y Francia se consolidaron como palancas clave de crecimiento y diversificación, según ha indicado este viernes en un comunicado.

De esta forma, los ingresos combinados de los dos países crecieron en casi un 60 %. En Portugal, el resultado bruto de explotación (ebitda) se multiplicó casi por siete veces y en Francia, casi por ocho.

En Francia, y hasta finales de 2028, Clikalia rehabilitará más de 1.000 viviendas. Las primeras 500 viviendas (95 % de ellas en París) se espera que hayan sido rehabilitadas ya a finales de este año.

Respecto a la aportación del área de Asset Management, los ingresos recurrentes se multiplicaron por más de siete. Esta área, explica la compañía, creció en 2025 con el lanzamiento del tercer vehículo de inversión en el que figura junto a Diaphanum Real Estate.

A cierre de 2025, la compañía -fundada en 2018- tenía activos de terceros bajo gestión por valor de 250 millones de euros y se espera que esta línea de negocio sea uno de los focos de 2026.

Otro de los objetivos estará puesto en la nueva división de financiación que fomenta el reposicionamiento inmobiliario. EFECOM