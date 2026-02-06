Catorce detenidos por tráfico de marihuana en La Sagra (Toledo), con casi 11.000 plantas

Toledo, 6 feb (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la comarca de La Sagra (Toledo), que se ha saldado con la detención de catorce personas y la incautación de 10.967 plantas de marihuana, 83 kilos de cogollos preparados para su distribución y 400.000 euros en metálico.

En un comunicado de prensa, el Instituto Armado ha informado de que con la desarticulación de esta organización dedicada al cultivo indoor masivo y tráfico de marihuana en la comarca de la Sagra se han esclarecido un total de seis delitos de tráfico de drogas, 6 delitos de defraudación de fluido eléctrico y un delito de pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones comenzaron en octubre de 2025, tras recibir informaciones de varias fuentes que apuntaban a la existencia de una organización, con varios chalets situados en varias localidades de La Sagra y que estarían cultivando marihuana masivamente.

Tras una investigación minuciosa y compleja, se identificaron a los principales miembros de la organización, su vinculación, además de las viviendas donde estarían los cultivos indoor y las personas que las cuidaban.

En la madrugada del martes 27 de enero, agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Illescas llevaron a cabo de manera simultánea ocho entradas y registros en viviendas de Illescas, Borox y Ugena y consiguieron desarticular al completo la estructura de la organización.

Junto con las 14 personas detenidas y la marihuana incautada, se han recuperado 400.000 euros en billetes de 50 y 100 euros, diferentes joyas y relojes de marca, teléfonos móviles, ordenadores y seis vehículos, dos de ellos de alta gama. EFE