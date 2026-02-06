Espana agencias

Catorce detenidos por tráfico de marihuana en La Sagra (Toledo), con casi 11.000 plantas

Guardar

Toledo, 6 feb (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la comarca de La Sagra (Toledo), que se ha saldado con la detención de catorce personas y la incautación de 10.967 plantas de marihuana, 83 kilos de cogollos preparados para su distribución y 400.000 euros en metálico.

En un comunicado de prensa, el Instituto Armado ha informado de que con la desarticulación de esta organización dedicada al cultivo indoor masivo y tráfico de marihuana en la comarca de la Sagra se han esclarecido un total de seis delitos de tráfico de drogas, 6 delitos de defraudación de fluido eléctrico y un delito de pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones comenzaron en octubre de 2025, tras recibir informaciones de varias fuentes que apuntaban a la existencia de una organización, con varios chalets situados en varias localidades de La Sagra y que estarían cultivando marihuana masivamente.

Tras una investigación minuciosa y compleja, se identificaron a los principales miembros de la organización, su vinculación, además de las viviendas donde estarían los cultivos indoor y las personas que las cuidaban.

En la madrugada del martes 27 de enero, agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Illescas llevaron a cabo de manera simultánea ocho entradas y registros en viviendas de Illescas, Borox y Ugena y consiguieron desarticular al completo la estructura de la organización.

Junto con las 14 personas detenidas y la marihuana incautada, se han recuperado 400.000 euros en billetes de 50 y 100 euros, diferentes joyas y relojes de marca, teléfonos móviles, ordenadores y seis vehículos, dos de ellos de alta gama. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 8 de febrero

Infobae

Isabel Calvo, luchadora profesional y biomédica: "Merecemos una federación independiente"

Infobae

Comuns pide "más dimisiones" en Renfe y Adif y no descarta pedir las de Puente y Paneque

Infobae

Las acciones de Stellantis caen un 19% tras anunciar cargas excepcionales en 2025

Infobae

A juicio por hacer la yihad: "Para quedarte tocándote los huevos vete a matar judíos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fantasma de las elecciones

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

ECONOMÍA

Los coches con más de

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros