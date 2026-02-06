Espana agencias

Cartes (Cantabria) acata el auto judicial y permite abrir el centro de acogida de menores

Guardar

Torrelavega (Cantabria), 6 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Cartes ha anunciado que acata el auto de la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander que acordó suspender la orden de paralización del centro de acogida de menores migrantes no acompañados dictada por el Consistorio, permitiendo así su actividad.

La alcaldesa de esta localidad cántabra, Lorena Cueto (PSOE), ha avanzado este viernes en un comunicado que el Ayuntamiento no presentará alegaciones a las medidas cautelares decretadas y que asumirá el cumplimiento de la resolución judicial en aplicación del principio de interés superior del menor.

Asimismo, ha asegurado que ese interés superior del menor, su bienestar y su cuidado, así como el de los trabajadores afectados por la actividad, "ha sido siempre el elemento fundamental que ha regido la actuación municipal".

"Para el Ayuntamiento de Cartes y para mí la prioridad es la acogida, el bienestar, la protección y la seguridad de los menores", ha afirmado Cueto, quien insiste en que desde todas las áreas municipales se va a trabajar para que "Cartes sea hogar para estos niños".

Y ha subrayado que el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Fundación Cuin todas las dotaciones y los recursos educativos, sociales, culturales y deportivos de los que dispone para que menores que lleguen puedan desarrollar su vida con plena normalidad.

La Justicia estimó ayer, jueves, la petición del Gobierno de Cantabria (PP) de suspender cautelarmente la decisión de la alcaldesa de Cartes que ordenaba la adopción de medidas para restablecer la legalidad urbanística y al ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) la paralización inmediata del centro de acogida para menores en ese municipio.

Atendida esta medida cautelarísima, que suspendía la resolución municipal, la magistrada dio en su auto tres días al Ayuntamiento de Cartes para que alegase, si bien el Consistorio ha decidido no hacerlo.

Esta controversia comenzó la semana pasada al conocerse que el Ejecutivo cántabro había decidido ubicar en Cartes este centro de acogida para menores, lo que llevó a la alcaldesa a convocar un pleno extraordinario para informar a los vecinos y a requerir el restablecimiento de la legalidad urbanística y la paralización de la actividad del centro.

La alcaldesa, en un mensaje publicado este miércoles en sus redes, pidió perdón por todo lo que estaba sucediendo en torno al centro, que el Gobierno cántabro abrió el lunes, y trasladó su "compromiso" para atender en su localidad a esos menores. EFE

jgp/pgh/ram

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Leonardo anega Castilla y León: hay 53 tramos de ríos con aviso, 9 en nivel rojo

Infobae

Elogios a la ayuda de la UME para contener la peste porcina en Cataluña en su despedida

Infobae

¿Tú cómo ligas?, replica el dos del PP madrileño a un periodista sobre el alcalde Móstoles

Infobae

Huétor Tájar, la "isla" que lucha contra el lodo con escobas, cubos y solidaridad

Infobae

Duelo directo por la permanencia entre el Andorra y la Real Sociedad B

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero llega a Caracas para

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis