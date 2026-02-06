Cartes (Cantabria) acata el auto judicial y permite abrir el centro de acogida de menores

Torrelavega (Cantabria), 6 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Cartes ha anunciado que acata el auto de la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander que acordó suspender la orden de paralización del centro de acogida de menores migrantes no acompañados dictada por el Consistorio, permitiendo así su actividad.

La alcaldesa de esta localidad cántabra, Lorena Cueto (PSOE), ha avanzado este viernes en un comunicado que el Ayuntamiento no presentará alegaciones a las medidas cautelares decretadas y que asumirá el cumplimiento de la resolución judicial en aplicación del principio de interés superior del menor.

Asimismo, ha asegurado que ese interés superior del menor, su bienestar y su cuidado, así como el de los trabajadores afectados por la actividad, "ha sido siempre el elemento fundamental que ha regido la actuación municipal".

"Para el Ayuntamiento de Cartes y para mí la prioridad es la acogida, el bienestar, la protección y la seguridad de los menores", ha afirmado Cueto, quien insiste en que desde todas las áreas municipales se va a trabajar para que "Cartes sea hogar para estos niños".

Y ha subrayado que el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Fundación Cuin todas las dotaciones y los recursos educativos, sociales, culturales y deportivos de los que dispone para que menores que lleguen puedan desarrollar su vida con plena normalidad.

La Justicia estimó ayer, jueves, la petición del Gobierno de Cantabria (PP) de suspender cautelarmente la decisión de la alcaldesa de Cartes que ordenaba la adopción de medidas para restablecer la legalidad urbanística y al ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) la paralización inmediata del centro de acogida para menores en ese municipio.

Atendida esta medida cautelarísima, que suspendía la resolución municipal, la magistrada dio en su auto tres días al Ayuntamiento de Cartes para que alegase, si bien el Consistorio ha decidido no hacerlo.

Esta controversia comenzó la semana pasada al conocerse que el Ejecutivo cántabro había decidido ubicar en Cartes este centro de acogida para menores, lo que llevó a la alcaldesa a convocar un pleno extraordinario para informar a los vecinos y a requerir el restablecimiento de la legalidad urbanística y la paralización de la actividad del centro.

La alcaldesa, en un mensaje publicado este miércoles en sus redes, pidió perdón por todo lo que estaba sucediendo en torno al centro, que el Gobierno cántabro abrió el lunes, y trasladó su "compromiso" para atender en su localidad a esos menores. EFE

