Bruselas concluye que el diseño “adictivo” de TikTok vulnera la ley comunitaria

Bruselas, 6 feb (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) considera, tras una investigación preliminar, que la red social china TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE) por su "diseño adictivo" y podría imponerle una multa en el futuro si no lo modifica. EFECOM
