Borja Iglesias: "En Pamplona no estuvimos bien y ganamos, hoy estuvimos bien y perdimos"

Vigo, 6 feb (EFE).- El internacional español Borja Iglesias lamentó, tras la derrota ante Osasuna, que el Celta desaprovechase “una buena oportunidad para dar un golpe en la mesa”

“Creo que hemos entendido bien el partido, lo hemos trabajado bien, pese a que en el último tramo no hemos estado del todo precisos y hemos finalizado poco. Y luego estuvimos desafortunados en las dos acciones de sus dos goles. Allí, en Pamplona, no estuvimos bien y ganamos. Hoy creo que estuvimos bien y hemos perdido”, apuntó.

El delantero, autor del gol celeste, también elogió a su rival: “Es un gran equipo y tiene un gran entrenador como dijo Claudio. Tiene muchos registros, mucha capacidad para jugar de diferentes formas, con gente que juega al espacio, gente buena en el pie, buenos centradores, grandes rematadores…”.

“Defensivamente creo que son duros, y a nosotros nos ha faltado un poco más de acierto en el último tramo”, incidió Borja Iglesias, quien recordó que la exigencia tanto en LaLiga como en la Liga Europa es “altísimo” y por eso es importante “estar siempre a un nivel máximo”. EFE

