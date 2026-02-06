Espana agencias

Bad Gyal publicará el 6 de marzo su segundo álbum de estudio, 'Más cara'

Madrid, 6 feb (EFE).- Bad Gyal ha anunciado este viernes el título de su esperado segundo álbum de estudio, 'Más cara', así como la fecha de su lanzamiento, que tendrá lugar el próximo 6 de marzo, con sonidos que remiten a sus orígenes musicales.

Géneros y subgéneros caribeños son citados en la nota de prensa remitida a los medios, como reguetón, pero también "dancehall", "merengue house", "shatta" jamaicano" y el "kompa" haitiano, además de influencias de "r&b".

De acuerdo con su oficina, ha sido concebido "como su playlist soñada" a partir de los sonidos que marcaron su adolescencia, "reconectándola con las influencias que finalmente la llevaron a convertirse" en Bad Gyal.

Es fruto del trabajo con "jóvenes productores talentosos", comandados todos por el dominicano Martín Rodríguez, más conocido como Cromo X, que ha estado detrás de algunos éxitos globales como 'Gan-ga' de Bryant Myers.

'Da Me', 'Última Noche' con Ozuna y 'Fuma', algunos de los temas que la artista catalana ha lanzado en los últimos meses, formarán parte de este 'Más cara', del que también se ha desvelado la portada, que, como uno de los temas centrales, muestra a "una artista plenamente en control y sin disculpas al mostrarle al mundo exactamente quién es".

Desde sus inicios en 2016, sobre todo con la "mixtape" 'Worldwide Angel' (2018), Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997) se ha convertido progresivamente en una figura conocida a un lado y otro del Atlántico, más aún tras el éxito del álbum previo 'La joia' (2024), que fue finalista al Premio Ruido al mejor disco del año por la prensa musical española y le permitió saltar a los grandes espacios de conciertos.

Con tres nominaciones a la próxima edición de los Premios Lo Nuestro, incluida la de "artista femenina urbana del año", ya se prepara para su próxima gira, que arrancará el 20 de marzo con tres noches consecutivas en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con varias fehas ya con todas las entradas agotadas, entre ellas las del 11 y 12 de abril en el Movistar Arena de Madrid. EFE

