Athletic-Real Sociedad, miércoles 11 (21.00h), y At. Madrid-Barça, jueves 12 (21.00h)

Madrid, 6 feb (EFE).- Athletic Club y Real Sociedad abrirán las semifinales de la Copa del Rey Mapfre de fútbol el miércoles 11 a las 21.00 horas, un día antes del enfrentamiento Atlético de Madrid-Barcelona, el jueves 12, también a las 21.00 horas.
Según los horarios confirmados por la Federación Española de Fútbol (RFEF), el partido de vuelta entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se jugará el martes 3 de marzo, a las 21.00 horas, y el de vuelta entre la Real Sociedad y el Athletic Club será el miércoles 4, también a las 21.00 horas. EFE
