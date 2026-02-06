Ania: "El objetivo son los 50 puntos y a partir de ahí no renunciar a nada"

Córdoba, 6 feb (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, ha fijado este viernes como "primer objetivo" alcanzar los 50 puntos para asegurar la permanencia, aunque sin "renunciar a nada", en una comparecencia marcada por la incertidumbre tras solicitar el club el aplazamiento del partido en Ceuta debido al temporal.

​El técnico asturiano ha asegurado que la plantilla tiene "el viaje preparado y el partido analizado" tácticamente, a pesar de que la entidad blanquiverde ha pedido formalmente a la RFEF posponer el choque al no poder garantizar la seguridad del desplazamiento.

​Más allá de la borrasca, Ania ha valorado positivamente el cierre de mercado y ha destacado que el nivel competitivo del plantel "ha subido" con las incorporaciones de Trilli, Diego Percan y Mikel Goti, lo que eleva la exigencia interna.

​Con una plantilla de 26 fichas profesionales, el técnico ha insistido en que la meta inicial es la salvación matemática, pero ha matizado que el equipo debe ser ambicioso en el tramo final de la competición una vez lograda esa cifra.

​En el capítulo de bajas, el entrenador ha celebrado que la enfermería "se va vaciando" con la recuperación de Kevin Medina, Alberto del Moral y Juan María Alcedo, quienes ya están disponibles para la cita.

​Por contra, Ania ha lamentado que la lesión muscular del central Rubén Alves "se está alargando más de lo previsto", sumándose su ausencia a la de central Fomeyem y la del lateral Carlos Albarrán, que cumplirá ciclo de amonestaciones.

​Sobre la AD Ceuta, el técnico ha advertido de la dificultad de jugar en el Alfonso Murube ante un rival que "somete" a los contrarios mediante la posesión y ha augurado un duelo que podría decidirse por el "talento individual". EFE

