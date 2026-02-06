Espana agencias

Alicante ejercerá el tanteo o retracto sobre la venta de las polémicas viviendas públicas

Alicante, 6 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat ultiman los trámites administrativos para la firma de un convenio en el que se cederán al consistorio los derechos de adquisición preferente de las viviendas protegidas que se pongan a la venta en la polémica promoción de Les Naus, en la Playa de San Juan, investigada por posibles irregularidades en las adjudicaciones.

"Con la firma de este convenio damos un paso adelante para recuperar las viviendas que se pongan a la venta por sus propietarios en esta promoción de viviendas de protección pública (VPP) para que sea el Ayuntamiento quien ejerza el derecho de tanteo o retracto y pueda adquirir dichos inmuebles con el objetivo de destinarlos a vivienda de protección municipal", ha afirmado este viernes la concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, en un comunicado del consistorio.

Este convenio, basado en el artículo 53 de la ley 8/2004 de vivienda de la Comunidad Valenciana, se aplicará de "inmediato" a la citada promoción inmobiliaria para "evitar especulaciones e incrementar el parque público de vivienda", ha asegurado la edil.

"Con estos derechos de adquisición, el ayuntamiento puede incorporar estos inmuebles al régimen de protección pública a todos los efectos”, ha explicado Beldjilali. “Y, lo que es más importante, sin límite temporal calificando como viviendas protegidas con carácter permanente aquellos inmuebles cuyos actuales propietarios hayan solicitado su venta, evitando de esta forma especulaciones y aumentando el parque público de vivienda”, ha asegurado.

La edil ha indicado que mientras se plasma la firma material del convenio, la Generalitat también podrá ceder al Ayuntamiento la opción preferente de compra de aquellas viviendas de Les Naus cuyos propietarios hayan solicitado o soliciten su venta.

El Ayuntamiento de Alicante ejercerá esta acción preferente de tanteo y retracto de los inmuebles de Les Naus, previa cesión de este derecho por parte de la administración autonómica competente en este asunto, y en virtud del artículo 53 de la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunidad Valenciana sobre cesión de los derechos de adquisición preferente de los municipios, según la nota de prensa.

La responsable municipal de Hacienda y Patrimonio ha recordado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya anunció este jueves durante el pleno extraordinario que el gobierno municipal (PP) ejercerá “todas las acciones que la ley nos habilite para, solos o con la Generalitat, hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus, las devuelvan”.EFE

