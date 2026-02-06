Espana agencias

Acerinox y ArcelorMittal suben en torno al 5 % por plan europeo para proteger siderúrgicas

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Las acereras que cotizan en el IBEX 35, Acerinox y ArcelorMittal, han subido este viernes en torno al 5 %, impulsadas por la propuesta de la Comisión Europea (CE) de un plan para proteger a la industria siderúrgica de los efectos "injustos" del exceso de capacidad mundial.

Cada título de Acerinox ha ganado 0,65 euros, equivalentes al 5,13 %, la segunda mayor subida del IBEX, hasta 13,31 euros. En el año se revaloriza el 7,72 %.

La acción de ArcelorMittal ha subido en esta sesión 2,2 euros, el 4,53 % (tercer puesto por ganancias del IBEX), para terminar en 51,2 euros. El valor gana en el año el 31,05 %

La CE ha presentado una propuesta para proteger al sector siderúrgico de la Unión Europea (UE) de los efectos injustos del exceso de capacidad mundial, un paso vital para garantizar la viabilidad a largo plazo de una industria estratégicamente crucial, según destaca el órgano ejecutivo comunitario.

Cumpliendo los compromisos establecidos en el Plan de Acción de la UE para el Acero y el Metal, la propuesta mantiene el principio de comercio abierto y refuerza el compromiso con los socios mundiales para hacer frente al exceso de capacidad.

En consecuencia, se limitan los volúmenes de importación libres de aranceles a 18,3 millones de toneladas al año y duplicar el nivel de los derechos al margen de cuota hasta el 50 %.

En el plan también se contempla reforzar "la trazabilidad de los mercados siderúrgicos mediante la introducción de un requisito de fusión y vertido para evitar la elusión".

ArcelorMittal continúa de este modo la fuerte subida que registró ayer, cuando subió el 2,99 % tras presentar sus resultados de 2025, cuando ganó 3.152 millones de dólares (2.670 millones de euros) en 2025, lo que representa un aumento del 135 % respecto al año anterior, y elevó el dividendo de 0,55 dólares a 0,60 dólares.

Según los analistas, el sector siderúrgico europeo atraviesa un punto de inflexión, ya que después de años de debilidad, marcada por cambios estructurales, exceso de capacidad global y presión competitiva, los valores del acero están mostrando señales claras de recuperación.

El buen comportamiento bursátil de las acereras en lo que va de año se ha visto reforzado tras los resultados de ArcelorMittal, que han ofrecido un mensaje positivo sobre la evolución del sector, destacando un posible crecimiento del 2 % fuera de China, lo que ha reforzado la confianza de los inversores, según destacan los analistas de XTB.

Además, el mercado ha reaccionado favorablemente a las nuevas medidas de protección comercial anunciadas por la CE que buscan blindar a la industria europea frente a la competencia desleal, especialmente de países con costes de producción más bajos. EFECOM

