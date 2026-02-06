Acerinox y ArcelorMittal suben el 4,5 % ante plan de la CE para proteger siderúrgicas

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Las acereras que cotizan en el IBEX 35, Acerinox y ArcelorMittal, registran en esta sesión destacadas subidas del 4 %, impulsadas por la propuesta de la Comisión Europea (CE) de un plan para proteger a la industria siderúrgica de los efectos "injustos" del exceso de capacidad mundial.

Los títulos de Acerinox suben un 4,5 % y se sitúan en 13,23 euros. En lo que va de año, registra una subida del 7,07 %.

De su lado, ArcelorMittal sube en esta sesión un 4,49 % y la acción se encuentra en 51,18 euros. En este caso, el valor se revaloriza en el año un 31 %

La CE ha presentado una propuesta para proteger al sector siderúrgico de la Unión Europea (UE) de los efectos injustos del exceso de capacidad mundial, un paso vital para garantizar la viabilidad a largo plazo de una industria estratégicamente crucial, según destaca el órgano ejecutivo comunitario.

Cumpliendo los compromisos establecidos en el Plan de Acción de la UE para el Acero y el Metal, la propuesta mantiene el principio de comercio abierto y refuerza el compromiso con los socios mundiales para hacer frente al exceso de capacidad mediante la limitación de los volúmenes de importación libres de aranceles a 18,3 millones de toneladas al año y duplicar el nivel de los derechos al margen de cuota hasta el 50 %.

En el plan también se contempla reforzar "la trazabilidad de los mercados siderúrgicos mediante la introducción de un requisito de fusión y vertido para evitar la elusión".

ArcelorMittal continúa de este modo la fuerte subida que registró ayer, cuando cerró con un avance del 2,99 % en respuesta a sus resultados de 2025, en los que obtuvo un beneficio neto de 3.152 millones de dólares (2.670 millones de euros) en 2025, lo que representa un aumento del 135 % respecto al año anterior, y elevó el dividendo de 0,55 dólares a 0,60 dólares.

La subida de las acereras han llevado al selectivo español, el IBEX 35, a registrar una subida de más del 1 %, y situarse a esta hora en los 17.969,6 puntos.

Según los analistas, el sector siderúrgico europeo atraviesa un punto de inflexión, ya que después de años de debilidad, marcada por cambios estructurales, exceso de capacidad global y presión competitiva, los valores del acero están mostrando señales claras de recuperación.

El buen comportamiento bursátil de las acereras en lo que va de año se ha visto reforzado tras los resultados de ArcelorMittal, que han ofrecido un mensaje positivo sobre la evolución del sector, destacando un posible crecimiento del 2% fuera de China, lo que ha reforzado la confianza de los inversores, según destacan los analistas de XTB.

Además, el mercado ha reaccionado favorablemente a las nuevas medidas de protección comercial anunciadas por la CE que buscan blindar a la industria europea frente a la competencia desleal, especialmente de países con costes de producción más bajos. EFECOM