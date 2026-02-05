Espana agencias

Sánchez habla con Moreno, Guardiola y Mañueco para "garantizar la seguridad" frente a la borrasca 'Leonardo'

Desbordes de ríos y evacuaciones masivas afectan a varias regiones por el temporal, que ha obligado a organizar un operativo conjunto entre autoridades y servicios de emergencia para proteger a miles de habitantes amenazados por lluvias torrenciales y vientos extremos

En el municipio de Grazalema, situado en Andalucía, la evacuación total de sus aproximadamente 1.500 habitantes ha sido ordenada ante el elevado riesgo de derrumbe provocado por las intensas precipitaciones y fuertes vientos de la borrasca 'Leonardo'. Esta situación refleja la gravedad del temporal, que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia y a coordinar múltiples niveles institucionales para proteger la seguridad ciudadana, informó Europa Press.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo conversaciones durante la jornada del jueves con los representantes autonómicos de las regiones más afectadas. Según detalló Europa Press, Sánchez dialogó con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como con la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. En estos encuentros se abordó la respuesta conjunta al fuerte temporal, con el objetivo expreso de “garantizar la seguridad” de los habitantes y coordinar acciones ante la emergencia.

Sánchez transmitió a través de la red social ‘X’ —según consignó Europa Press— que tanto el Ejecutivo central como las autoridades autonómicas permanecen atentos a la evolución de las inundaciones y el aumento del caudal tanto de ríos como de arroyos en los territorios impactados. “El fuerte temporal y las intensas lluvias de los últimos días están afectando a muchas zonas de nuestra geografía. En estos momentos la coordinación y colaboración entre todas las instituciones es fundamental para garantizar la seguridad de la población”, declaró en uno de sus mensajes, instando a la ciudadanía a seguir las indicaciones de los dispositivos de emergencia y a mantener la máxima precaución.

De acuerdo con la información recabada por Europa Press, Andalucía se ha visto especialmente comprometida por el fenómeno meteorológico, con 4.000 personas evacuadas de manera preventiva ante la amenaza de crecidas y desbordamientos. Numerosas localidades han quedado incomunicadas por el colapso de vías férreas y carreteras resultante de las fuertes lluvias y ráfagas que afectan la región desde hace varios días. Los equipos de emergencia han debido realizar operaciones de rescate y traslado en áreas rurales y urbanas, priorizando a los residentes en zonas con riesgo de derrumbe o anegamiento.

La borrasca ‘Leonardo’, al expandirse sobre la península Ibérica, ha dejado una secuela de desbordamientos de ríos y graves daños en infraestructuras. En el caso de Castilla y León y Extremadura, las autoridades regionales mantienen el monitoreo de los cauces hidrológicos y alertan sobre posibles situaciones similares en pueblos y comarcas susceptibles de inundación súbita. Los servicios de emergencias, en coordinación con Protección Civil, gestionan el cierre de accesos y la reubicación temporal de quienes residen en áreas potencialmente peligrosas, según reportó Europa Press.

A lo largo del día, responsables institucionales han reiterado a través de comunicados y redes sociales la importancia de extremar la cautela y acatar todas las recomendaciones. Sánchez reiteró: “Sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia”, solicitando la colaboración ciudadana ante la persistencia del frente de lluvias intensas y viento extremo. La vigilancia se mantiene activa tanto por el riesgo de nuevas crecidas como por la posibilidad de daños en infraestructuras, situación que prolonga la alerta en todas las comunidades implicadas, precisó Europa Press.

