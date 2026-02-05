Montero traslada su apoyo y "ánimo" a Puente y defiende su gestión con "transparencia y rigor"

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha liderado la gestión del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, con una política de "absoluta transparencia" y "mucho rigor" en la comunicación sobre el siniestro y el desarrollo de las investigaciones. Según detalló el medio Europa Press, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, expresó que el Gobierno está comprometido con esclarecer los hechos y apoyar a víctimas y familiares, al tiempo que insistió en la importancia de aplicar medidas que prevengan nuevos incidentes similares en el futuro.

Montero abordó estas cuestiones en Sevilla, durante un encuentro con la prensa realizado en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, después de una reunión destinada a valorar el impacto del temporal que afecta a distintas zonas del país. Según informó Europa Press, la vicepresidenta manifestó su respaldo y ánimo a Óscar Puente, subrayando el esfuerzo del ministro para mantener informada a la población de manera clara y rápida, anticipar información y desplegar los recursos necesarios frente a los efectos de las lluvias, que han obligado a cortar algunas líneas ferroviarias para evitar nuevas incidencias.

La ministra de Hacienda recalcó que el Gobierno de Pedro Sánchez continuará trabajando para esclarecer las causas del accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas y numerosos pasajeros resultaron heridos. Indicó que la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios realiza estudios avanzados sobre lo sucedido y sostuvo que nunca antes se ha ofrecido tanta información ni se han realizado investigaciones de este nivel tras un accidente ferroviario en España, de acuerdo con Europa Press. Para las autoridades, conocer la verdad de lo ocurrido resulta prioritario y las futuras recomendaciones que emita la comisión independiente serán esenciales para aplicar tareas adicionales que reduzcan la posibilidad de que se repitan este tipo de sucesos, reportó el medio.

Montero también comparó esta gestión con la respuesta que se brindó tras el accidente ferroviario de Angrois, en Galicia, en 2013, ocurrido durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy. Según señaló la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda a Europa Press, la diferencia radica en la creación de comisiones de investigación y la transparencia informativa en la actualidad, ya que tras la tragedia de Angrois no se establecieron investigaciones oficiales ni se transparentaron los informes respectivos. Según explicó Montero en su comparecencia ante los medios, todavía existen familias de aquellas víctimas que no han cobrado las indemnizaciones correspondientes a dicho accidente.

En cuanto a las ayudas económicas a las familias afectadas por el accidente de Adamuz, María Jesús Montero señaló que el Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas considerado "excepcional y pionero", que prevé el anticipo del dinero correspondiente a las responsabilidades civiles. De acuerdo con la información de Europa Press, esa iniciativa permitirá que las familias con personas fallecidas reciban indemnizaciones próximas a los 215.000 euros. El Ejecutivo se compromete, además, a realizar un seguimiento de esas indemnizaciones mediante la activación de unidades de apoyo y atención a víctimas en las subdelegaciones del Gobierno ubicadas en las provincias más afectadas, como Huelva y Málaga, y otras zonas de España.

La vicepresidenta remarcó que el propósito de estas acciones es facilitar el proceso burocrático para las familias damnificadas, aliviar las gestiones necesarias y asegurar que reciban las ayudas rápidamente, según detalló Europa Press. Añadió que espera que el acompañamiento institucional y la atención personalizada logren reducir las dificultades que enfrentan los afectados en este tipo de situaciones.

Por último, Montero reafirmó el compromiso del Gobierno con la verdad y con la adopción de medidas de protección y prevención en el ámbito ferroviario, con el objetivo de evitar la repetición de acontecimientos de esta gravedad, según informó Europa Press. La actuación de las autoridades, según subrayó la vicepresidenta, se guía por un criterio de empatía y acompañamiento permanente a las víctimas y sus familias a lo largo de todo el proceso.