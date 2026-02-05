Abascal preguntará a Sánchez en el Congreso si hay relación entre la regularización y el veto a redes a menores de 16

“¿Qué relación tiene su anuncio de censurar redes sociales y la regularización de medio millón de inmigrantes?” Esta es la pregunta que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha presentado oficialmente para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responda públicamente en el primer pleno de control parlamentario del Congreso de 2026, según consignó Europa Press. El objetivo de la consulta es exigir a Sánchez una explicación concreta respecto a la posible relación entre dos de las medidas impulsadas o apoyadas por su Ejecutivo: por un lado, la concesión de residencia legal a extranjeros pactada con Podemos; por otro, la propuesta para prohibir el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años.

De acuerdo con Europa Press, el Congreso celebrará esta sesión parlamentaria el miércoles siguiente a la comparecencia de Sánchez, quien deberá rendir cuentas acerca de distintas cuestiones de actualidad, entre ellas los accidentes ferroviarios mortales ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), así como sobre la postura del Gobierno español ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela y otros debates internacionales.

El cuestionamiento directo de Abascal se enmarcó en la serie de preguntas registradas por varios grupos parlamentarios para la sesión plenaria. La consulta de Vox, registrada de manera textual, expone la preocupación de la formación sobre la “regularización de medio millón de inmigrantes” y la iniciativa para limitar la presencia de adolescentes en redes sociales, medidas sobre las que el partido reclama explicaciones sobre una presunta conexión, según publicó Europa Press.

Vox ha explicitado su desacuerdo tanto con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Podemos para facilitar la regularización administrativa de personas extranjeras, como con la idea de restringir el acceso de los menores a plataformas como X (anteriormente Twitter) y Telegram antes de los 16 años. Europa Press detalló que los responsables de estas dos plataformas, Elon Musk (X) y Pavel Durov (Telegram), también emitieron críticas públicas sobre la posible prohibición, sumando así la objeción de figuras internacionales a las reacciones de la oposición española.

El medio Europa Press relató que la iniciativa de prohibir el acceso a redes sociales a jóvenes menores de 16 años ha generado un debate sobre la protección de menores en el entorno digital, pero también sobre la libertad de acceso a la información y la supervisión parental frente a la regulación estatal. Además, la medida despierta críticas sobre la capacidad efectiva del Estado para controlar el acceso a plataformas globales, en un contexto donde la mayoría de grandes redes sociales están gestionadas desde el extranjero.

Por otro lado, la regularización de extranjeros, impulsada en colaboración con Podemos, se ha convertido en foco de controversia política y objeto de críticas desde distintos sectores, tal como consignó Europa Press. Los detractores plantean dudas sobre el alcance real de la medida y sus posibles repercusiones en política migratoria, servicios públicos y equilibrios sociales.

En el contexto político del Congreso, la sesión en la que Abascal pedirá explicaciones incluirá además intervenciones acerca de otros asuntos nacionales e internacionales de gran repercusión. Europa Press enfatizó que la acumulación de estas cuestiones podría marcar el tono de la comparecencia presidencial y aumentar la presión sobre el Ejecutivo para que aporte respuestas detalladas no sólo acerca de sus políticas de inmigración y control digital, sino sobre el conjunto de las decisiones gubernamentales más recientes.

La crítica explícita de Vox a la regularización y la restricción de redes, detallada por Europa Press, refleja las tensiones políticas alrededor de las prioridades del Gobierno y las alianzas parlamentarias que las respaldan. Estas tensiones se ven amplificadas por la irrupción en el debate de personalidades tecnológicas como Elon Musk y Pavel Durov, cuyas opiniones sobre la regulación de las plataformas que dirigen han tenido eco tanto en España como en el ámbito internacional.

La pregunta formal registrada por el grupo parlamentario de Vox evidencia la intención de forzar al presidente Sánchez a detallar si existe algún vínculo entre las dos medidas y a clarificar la postura del Ejecutivo en cuanto a sus objetivos legislativos. Según lo difundido por Europa Press, la presión política sobre este punto coincide con un clima de creciente debate público en torno a la protección de menores, la seguridad digital, la inmigración y el papel del Gobierno en la regulación de entornos sociales y tecnológicos.

La próxima sesión plenaria del Congreso, programada para el miércoles tras la comparecencia del presidente por los accidentes ferroviarios y otros temas internacionales, se perfila, de acuerdo a Europa Press, como un escenario clave para que el Gobierno explique, ante la Cámara y la sociedad, la lógica y los argumentos detrás de dos de sus iniciativas más polémicas en los últimos meses.