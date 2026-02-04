Espana agencias

Óscar López defiende a Zapatero y recuerda que Aznar es asesor de la Cadena Fox y otras empresas

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha defendido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel como asesor y mediador y recuerda que su predecesor José María Aznar también es asesor de Fox News y otras empresas.

Así lo ha asegurado durante una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, donde ha señalado: "el señor Aznar creo que es asesor de la cadena estadounidense Fox News y de no sé cuántas empresas del mundo".

De esta forma, ha recordado que la figura del expresidente del Gobierno está recogida en la legislación española y por ello lo que puede hacer el exmandatario socialista se encuentra dentro de la legalidad. "No hay ningún problema con ello", asegura.

AZCÓN NO LLEGA NI A LA SUELA DEL ZAPATO A ZAPATERO

También ha criticado al presidente de Aragón y candidato del PP a las elecciones regionales, Jorge Azcón, tras burlarse de que no se ha visto al expresidente Zapatero durante la campaña del PSOE porque está contando los billetes que le llegan de Venezuela.

El ministro ha señalado que el 'popular' "no le llega ni a la suela" del zapato al expresidente socialista. "El señor Azcón no le llega al señor Zapatero ni políticamente, ni humanamente a la suela y ni todas las campañas de fango del mundo van a conseguir tocar la honorabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero", ha espetado el ministro.

"José Luis Rodríguez Zapatero no solamente fue un excelente presidente y una excelente persona, sino que encima es una persona inmaculada. Y el señor Azcón no le llega ni a la suela de los zapatos", ha reiterado López.

