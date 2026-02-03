Unicaja defiende su futuro en solitario y su ambición de tener más presencia en España

Madrid, 3 feb (EFECOM).- Unicaja está convencida de su futuro en solitario y está pensando en expandirse a territorios donde en la actualidad no cuenta con una presencia relevante, ha indicado este martes su consejero delegado, Isidro Rubiales.

Rubiales, en una rueda de prensa en Madrid para presentar los resultados de la entidad en 2025, ha afirmado que en la entidad siguen "más convencidos que hace un año del futuro de este proyecto", al tiempo que ha manifestado que, tras el fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell, se ha entrado en un periodo "valle" en materia de operaciones corporativas.

Isidro Rubiales no cree que a corto plazo "existan catalizadores" para planear operaciones corporativas en un sector con buen desempeño como es el de la banca en España, por lo que, a corto plazo, no vislumbra ninguna opción de que haya una operación corporativa de envergadura en España.

Preguntado si Unicaja adquiriría otras entidades para evitar ser comprada, Rubiales ha dicho que las compras que pueda analizar Unicaja son a otro nivel, el de que puedan ser de interés para crecer en un negocio.

"No se trata de comer para que no te coman", sino de ejecutar bien y centrarse en lo importante, ha dicho Rubiales, pues las fusiones, como ya vivió Unicaja en los doce años de integraciones de entidades por los que pasó, repercuten en la actividad comercial. De ahí, incidió, que haya que pensar bien cualquier operación para que no deteriore las capacidades de la organización.

Unicaja sí que tiene interés en expandirse o incrementar su presencia en territorios de gran desarrollo económico y donde ahora la entidad no tiene una presencia relevante, ha dicho Rubiales.

Ha recordado que Unicaja tiene más implantación en los territorios de origen de las cajas que absorbió, pero su aspiración, como "banco nacional", es estar en más territorios y si eso implica abrir oficinas allí, lo harán.

Preguntado si Unicaja ejecutará una compra para crecer en el negocio de crédito al consumo o establecer alianzas con entidades de ese sector, ha dicho que la entidad, que parte de niveles bajos en esa actividad, si hay una "opción atractiva y razonable", estudiarán hacerse con ella y están abiertos a estudiar todas las alternativas que haya en el mercado.

En cuanto al mercado hipotecario, ha manifestado que no ve una burbuja, sino un problema de oferta de vivienda frente a la demanda existente, lo que genera una tensión que eleva el precio de las hipotecas.

Rubiales ha señalado que Unicaja se ha mantenido plana en su stock de hipotecas y ha descendido algo en cuota, al buscar un mayor retorno en la comercialización y apostar por que le generen un negocio inducido.

"Somos selectivos y hemos producido menos que los demás", ha dicho Rubiales, que para 2026 espera que los precios de las hipotecas sean más razonables que en todo el año 2025, aunque en la evolución del crédito hipotecario será un año en el que Unicaja prácticamente igualará su saldo.

Preguntado si en el crecimiento que han experimentado en el crédito a empresas ha podido influir la opa del BBVA sobre el Sabadell, ha contestado que no ha habido ningún efecto positivo, pues la operación, que hubiera liberado hueco de mercado, no se materializó. EFECOM