Espana agencias

Unicaja defiende su futuro en solitario y su ambición de tener más presencia en España

Guardar

Madrid, 3 feb (EFECOM).- Unicaja está convencida de su futuro en solitario y está pensando en expandirse a territorios donde en la actualidad no cuenta con una presencia relevante, ha indicado este martes su consejero delegado, Isidro Rubiales.

Rubiales, en una rueda de prensa en Madrid para presentar los resultados de la entidad en 2025, ha afirmado que en la entidad siguen "más convencidos que hace un año del futuro de este proyecto", al tiempo que ha manifestado que, tras el fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell, se ha entrado en un periodo "valle" en materia de operaciones corporativas.

Isidro Rubiales no cree que a corto plazo "existan catalizadores" para planear operaciones corporativas en un sector con buen desempeño como es el de la banca en España, por lo que, a corto plazo, no vislumbra ninguna opción de que haya una operación corporativa de envergadura en España.

Preguntado si Unicaja adquiriría otras entidades para evitar ser comprada, Rubiales ha dicho que las compras que pueda analizar Unicaja son a otro nivel, el de que puedan ser de interés para crecer en un negocio.

"No se trata de comer para que no te coman", sino de ejecutar bien y centrarse en lo importante, ha dicho Rubiales, pues las fusiones, como ya vivió Unicaja en los doce años de integraciones de entidades por los que pasó, repercuten en la actividad comercial. De ahí, incidió, que haya que pensar bien cualquier operación para que no deteriore las capacidades de la organización.

Unicaja sí que tiene interés en expandirse o incrementar su presencia en territorios de gran desarrollo económico y donde ahora la entidad no tiene una presencia relevante, ha dicho Rubiales.

Ha recordado que Unicaja tiene más implantación en los territorios de origen de las cajas que absorbió, pero su aspiración, como "banco nacional", es estar en más territorios y si eso implica abrir oficinas allí, lo harán.

Preguntado si Unicaja ejecutará una compra para crecer en el negocio de crédito al consumo o establecer alianzas con entidades de ese sector, ha dicho que la entidad, que parte de niveles bajos en esa actividad, si hay una "opción atractiva y razonable", estudiarán hacerse con ella y están abiertos a estudiar todas las alternativas que haya en el mercado.

En cuanto al mercado hipotecario, ha manifestado que no ve una burbuja, sino un problema de oferta de vivienda frente a la demanda existente, lo que genera una tensión que eleva el precio de las hipotecas.

Rubiales ha señalado que Unicaja se ha mantenido plana en su stock de hipotecas y ha descendido algo en cuota, al buscar un mayor retorno en la comercialización y apostar por que le generen un negocio inducido.

"Somos selectivos y hemos producido menos que los demás", ha dicho Rubiales, que para 2026 espera que los precios de las hipotecas sean más razonables que en todo el año 2025, aunque en la evolución del crédito hipotecario será un año en el que Unicaja prácticamente igualará su saldo.

Preguntado si en el crecimiento que han experimentado en el crédito a empresas ha podido influir la opa del BBVA sobre el Sabadell, ha contestado que no ha habido ningún efecto positivo, pues la operación, que hubiera liberado hueco de mercado, no se materializó. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zalando cae casi un 12 % en bolsa tras advertencias de un analista de Morgan Stanley

Infobae

Un camión choca con un tren en un paso a nivel en Matapozuelos (Valladolid) sin heridos

Infobae

La economía marina genera en España un millón de empleos y 36.000 millones, según Planas

Infobae

La venta de frutas y hortalizas preparadas crecerá un 10 % en 2026, según el sector

Infobae

Unos 800 efectivos en el dispositivo de seguridad del Benidorm Fest

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Europa entregó 110 millones a

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona