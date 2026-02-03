Espana agencias

Un año y medio de prisión por agredir sexualmente a una conocida mientras dormía ebria

Málaga, 3 feb (EFE).- Un hombre ha sido condenado a un año y seis meses de prisión y tres años más de libertad vigilada por un delito de agresión sexual a una joven mientras dormía con embriaguez severa y pérdida de conciencia en casa de una amiga en Marbella (Málaga).

El 30 de abril de 2021, el procesado conoció a la víctima en una discoteca de Marbella después de invitar a dos hermanas en la discoteca Oliva Valere, en la que contaba con un reservado con bebidas gratis para las chicas, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este martes.

Sobre las once de la noche, hora de cierre de la discoteca, el grupo de conocidos decidió continuar la fiesta en casa de los padres de las hermanas que habían sido invitadas por el procesado; la víctima fue en el coche tumbada y al llegar a casa la acostaron en una habitación vestida.

La puerta la dejaron cerrada, pero, según los hechos probados, cuando el acusado se quedó solo subió al dormitorio y tras echar el pestillo la agredió sexualmente.

La joven, cuando despertó por la mañana, no recordaba lo que había pasado y precisó la atención de una ginecóloga para interrumpir un embarazo el 20 de mayo de 2021.

Además de la pena de prisión, al procesado se le impone una pena de libertad vigilada con prohibición de comunicar y acercarse a la víctima, que está siendo tratada psicológicamente, a menos de 500 metros por un periodo de tres años y a indemnizarla con diez mil euros. EFE

