Taiwán y EE. UU. son "socios clave" para el "futuro próspero" de ambos, dice líder isleño

Taipéi, 3 feb (EFECOM).- La cooperación entre Taiwán y Estados Unidos ya no se limita a un único sector, sino que se ha convertido en una relación "profunda, integral y transversal", afirmó este martes el presidente taiwanés, William Lai, quien subrayó que Taipéi y Washington son "socios clave" para garantizar el "futuro próspero" de ambos.

La semana pasada se celebró en Estados Unidos la sexta ronda del Diálogo de la Asociación para la Prosperidad Económica (EPPD) entre Taiwán y EE. UU., un foro de alto nivel creado durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

Durante el evento, que estuvo encabezado por el subsecretario estadounidense de Asuntos Económicos, Jacob Helberg, y el ministro taiwanés de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, ambas partes firmaron un documento conjunto sobre la Declaración 'Pax Silica', una alianza estratégica de semiconductores liderada por EE. UU., y sobre la cooperación económica entre Washington y Taipéi.

En una comparecencia de prensa en la capital taiwanesa, Lai afirmó este martes que esta edición del EEPD fue la "más diversa y completa" de las organizadas hasta la fecha, abarcando áreas como la cadena de suministro de la inteligencia artificial, las infraestructuras digitales, el suministro de minerales críticos y la cooperación en terceros países.

"Quiero subrayar especialmente que la 'complementariedad industrial' y la 'fiabilidad normativa' son como las dos 'patas' de la cooperación entre Taiwán y Estados Unidos: ambas son imprescindibles", aseveró el mandatario.

"Sobre la base de la confianza y el beneficio mutuos, profundizaremos la integración industrial con Estados Unidos para construir conjuntamente una red global de cadenas de suministro resiliente y competitiva", agregó.

El líder taiwanés también se refirió al reciente acuerdo comercial alcanzado entre Taiwán y Estados Unidos tras varios meses de negociaciones.

El entendimiento incluye una reducción de aranceles sobre los productos taiwaneses del 20 al 15 %, así como un compromiso de inversión de 250.000 millones de dólares de las principales compañías de semiconductores isleñas en territorio estadounidense.

En virtud del pacto, el Ejecutivo de Taipéi también se comprometió a garantizar otros 250.000 millones de dólares adicionales en créditos empresariales para facilitar nuevas inversiones.

No obstante, el acuerdo aún debe ser ratificado por el Parlamento, donde los dos principales partidos de la oposición -el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT)- disponen de una mayoría de escaños que ya ha servido para bloquear varias de las principales iniciativas del Ejecutivo, incluidas algunas en materia de defensa.

En este contexto, Lai resaltó este martes que los resultados de las negociaciones económicas y comerciales "afectan directamente a la prosperidad económica del país y al bienestar de la población", e instó a los legisladores de la oposición a "actuar con profesionalidad" y "superar las barreras partidistas" a la hora de revisar el pacto.

"Cuanto más segura sea la economía, más próspera será la industria; y cuanto más próspera sea la industria, mayor será la capacidad de Taiwán para proyectarse al mundo", sentenció. EFECOM

