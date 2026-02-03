Espana agencias

Sam Darnold, de Seahawks, elogia liderazgo de Drake Maye en los Pats

Redacción Deportes, 2 feb (EFE).- Sam Darnold, mariscal de campo de Seattle Seahawks, elogió este lunes el liderazgo que Drake Maye ha tenido para llevar a los New England Patriots al Super Bowl LX de este domingo.

"Drake es un gran tipo y un gran jugador de fútbol americano. Ha demostrado ser un estupendo líder para traer a su equipo hasta aquí. Conviví con él en el Pro Bowl del año pasado y no tengo palabras para describir lo bueno que es", aseveró el mariscal de campo de los Seahawks.

Darnold fue de los jugadores de Seattle que más se divirtió en el 'Día de Medios' a seis días del juego por el título de la NFL del próximo domingo que se jugará en el Levi's Stadium de Santa Clara.

El pasador bromeó con los periodistas que le hicieron varios obsequios, entre los que destacaron un sombrero con forma de pierna de jamón gigante, que no dudo en modelar, o un sarape, prenda tradicional mexicana, de color amarillo que se puso sobre los hombros.

El 'quarterback' de 28 años, quien está en su primer Super Bowl como titular, hizo un repaso por su trayectoria que lo trajo a este partido.

"Tuve la suerte de ser seleccionado por los Jets, donde las cosas no salieron como quería, luego fui a los Panthers y aprendí muchas cosas. En San Francisco pude ser suplente de un gran jugador como Brock Purdy, después fui a Minnesota con grandes entrenadores y jugadores y ahora estoy aquí, listo a seguir aprovechando cada experiencia", explicó.

Mike Macdonald, entrenador de los Seahawks, destacó el carácter de su mariscal de campo y se congratuló por haberlo traído al equipo para esta campaña.

"Es una de esas decisiones que terminó por ser una referencia. Todos hicimos nuestra tarea y ahora lo tenemos al frente. Necesitábamos de un competidor como él. Tiene un conjunto de habilidades impresionantes; es un ganador y ahora la meta está en el Super Bowl", señaló Macdonald.

El entrenador de 38 años intentará llevar a los Seattle Seahawks a ganar el segundo Super Bowl de su historia. EFE

