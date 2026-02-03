Orsi se reúne en Pekín con Xi Jinping, con el que firmará pactos en comercio o agricultura

Shanghái (China), 3 feb (EFECOM).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, fue recibido este martes en Pekín por su homólogo chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto firmar una serie de acuerdos en áreas como comercio, agricultura, innovación, logística y ciencia y tecnología.

La agencia oficial de noticias local Xinhua ofreció un breve despacho en el que únicamente confirmó el inicio de la reunión entre ambos; se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles al respecto.

Tras la cumbre bilateral y la firma de acuerdos, Orsi participará de una ofrenda floral en el monumento a los Héroes Nacionales y de una visita al mausoleo de Mao Zedong, para reunirse posteriormente tanto con el primer ministro, Li Qiang, como con el presidente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), Zhao Leji.

El encuentro entre Orsi y Xi se celebró en el Gran Palacio del Pueblo, y coincide con el 38º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China.

La prensa oficial china interpretó la visita como una señal del interés de Montevideo por afianzar una relación económica "estable y de largo plazo" con su principal socio comercial, en un contexto de creciente volatilidad geopolítica.

Según el rotativo nacionalista Global Times, el viaje refleja además la voluntad de Uruguay de profundizar la cooperación con China en áreas como comercio, inversión y tecnología, al tiempo que busca preservar margen de maniobra en su política exterior.

La visita de Estado se extenderá hasta el sábado e incluye reuniones políticas, encuentros con empresarios, visitas académicas y actividades de promoción comercial, así como un desplazamiento posterior a Shanghái (este), donde la delegación uruguaya tiene previsto reunirse con autoridades locales y participar en un seminario de inversiones.

China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y el mayor destino de sus exportaciones, especialmente de productos agroindustriales como soja, carne bovina y celulosa. En 2025, el país asiático concentró cerca del 26 % de las exportaciones uruguayas de bienes, según datos oficiales.

La visita se produce en un contexto de profundización de la asociación estratégica integral entre ambos países, establecida en 2023, y tras los contactos mantenidos en los últimos meses entre altos funcionarios de Uruguay y China.

El viaje también se produce en un momento de creciente interés estratégico de Pekín por América Latina, región en la que China ha reforzado su presencia diplomática, económica y, de forma más limitada, militar.

En ese contexto, en diciembre pasado un buque hospital de la Armada china realizó una escala técnica en el puerto de Montevideo, la primera visita naval china a Uruguay, interpretada por analistas como una señal del avance de los intercambios militares de Pekín en el hemisferio occidental. EFECOM

