Metsola anima a "resetear" la alianza europea para encontrar soluciones conjuntas

Madrid, 3 feb (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha animado este martes a los Estados de la UE a "resetear" su alianza para encontrar soluciones conjuntas ante los "cambios vertiginosos" en el mundo, y también ha subrayado que la relación con Estados Unidos requiere "comprensión y respeto mutuo".

Estos mensajes los ha expresado la presidenta del Europarlamento durante una sesión solemne de conmemoración de los cuarenta años de la adhesión de España y Portugal a la Unión, celebrada en el Senado, con presencia de diputados y senadores.

En su visita de este martes a Madrid, Metsola también se ha reunido con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, además de haber participado en un encuentro con varios centenares de jóvenes en CaixaForum para debatir sobre los retos de futuro de la UE.

Sobre el futuro de la Unión ha centrado también su discurso en el Senado, que ha comenzado durante varios minutos en castellano, recalcando que los europeos "juntos somos fuertes, juntos somos una superpotencia económica y una superpotencia de valores en el mundo".

Europa necesita "seguir siendo brújula en un mundo convulso", ha enfatizado antes de continuar su alocución en inglés e indicar que los jóvenes tienen que saber que "Europa tiene la capacidad y el deseo de conformar su propio futuro".

Los vertiginosos cambios en la geopolítica mundial ofrecen, a juicio de Metsola, una "oportunidad real en este momento para que Europa crezca y se fortalezca".

"Europa no se puede quedar ahí parada", ha remarcado, tras recordar las palabras del rey Felipe VI en Estrasburgo hace dos semanas y antes de reconocer que los rápidos cambios en el mundo "superan la velocidad de nuestras decisiones".

La UE tiene que "pensar a lo grande" y moverse "a mayor velocidad" y siempre con "pragmatismo realista", ha añadido.

En este sentido, ha reclamado una mayor unión en algunos sectores, de los que ha destacado a la banca, al igual que ha aplaudido la integración que, en algunas materias, están consiguiendo algunos estados entre ellos, como el Benelux (Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo) e Iberia (España y Portugal).

Ha indicado que la respuesta a las crisis es una mayor unión y ha apuntado a la emigración como una de las preocupaciones de los ciudadanos europeos que hay que resolver.

Metsola ha alabado la relación atlántica que ha "traído consigo paz y prosperidad", pero ha reclamado "comprensión y respeto mutuo" a Estados Unidos y ha elogiado la "claridad moral" europea.

"Es el momento de resetear nuestra alianza y encontrar soluciones conjuntas", ha abogado, además de reclamar que Europa sea "más fuerte" en política de defensa y de incardinar en el campo de la seguridad a la ampliación de la UE.

En ese sentido, ha agregado: "La ampliación no es caridad, es una de las herramientas políticas más fuertes que tenemos, es la manera de garantizar la paz en nuestro futuro".

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido "que nadie subestime la capacidad de los europeos de responder a sus desafíos" y ha animado también a incrementar los lazos europeos que han dado a España en estos cuarenta años sus "mayores cotas de prosperidad".

Ha descrito la guerra de Ucrania como una "invasión ilegal y despiadada" y ha deseado que los europeos compartan el "tesoro" de la Unión con las futuras generaciones. EFE

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)