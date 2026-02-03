Mejorar el mantenimiento y la información, prioridades del nuevo director de Rodalies

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- El nuevo director de Rodalies, Oscar Playà, ha asegurado este martes que su prioridad en la gestión de este servicio ferroviario será la mejora del mantenimiento y de la información a los usuarios y ha adelantado que intentará extrapolar iniciativas puestas en marcha con éxito en el Metro de Barcelona.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Playà ha señalado que Renfe, el operador de Rodalies, y Adif, el gestor de la infraestructura, están haciendo cosas bien, "pero otras claramente se tendrán que valorar y tendremos que estudiar mejoras".

En este sentido, ha afirmado que tomará como referencia iniciativas que se han llevado a cabo en otras redes de transporte similares, como la del Metro de Barcelona, que él ha dirigido hasta hace poco.

"Estoy aquí para intentar mejorar el servicio (de Rodalies). Tengo este encargo y trabajaré con Adif, Renfe y todas las administraciones para hacerlo posible. Es un reto muy importante", ha admitido, para apuntar a continuación que "lo haremos lo más rápido que podamos".

En concreto, ha destacado que "tenemos que trabajar para mejorar el mantenimiento de la infraestructura, de las vías y catenarias" y se ha mostrado esperanzado de que la llegada este 2026 de nuevos convoyes ayude a "dar un salto en la calidad" del servicio.

También ha puesto el foco en la necesidad de "reforzar el nivel de digitalización" para "ir hacia un mantenimiento más predictivo". "Hay que actuar antes de que pasen las cosas", ha dicho.

En este punto, ha puesto como ejemplo el trabajo realizado en los últimos cinco años en el Metro de Barcelona, donde "hemos reducido un 30 % las incidencias".

Otro eje de su trabajo será mejorar la información que reciben los usuarios para que el servicio sea "el que se merece la ciudadanía".

Playà, ingeniero de formación, compaginará la dirección de Rodalies con su actual cargo de consejero delegado de la nueva empresa mixta creada por el Estado y la Generalitat para gestionar el servicio ferroviario de cercanías de Cataluña.

En esta responsabilidad, ha asegurado que se está trabajando para que lleguen "lo antes posible" las certificaciones y homologaciones necesarias para que la nueva empresa mixta empiece a operar. EFECOM