Lidl invierte 87 millones en la apertura de doce nuevos supermercados en España

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La cadena de supermercados Lidl ha invertido 87 millones de euros en la apertura de doce nuevos supermercados en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Región de Murcia, Galicia e Islas Canarias, según ha informado este martes en un comunicado.

La apertura de estas nuevas superficies en las próximas semanas conllevará la creación de 266 empleos, ha precisado este martes la compañía, que ha añadido que, en conjunto, estas actuaciones supondrán disponer de 16.000 metros cuadrados de superficie comercial adicional.

En su ejercicio fiscal (entre marzo de 2025 y febrero de 2026), la cadena ha invertido en la apertura de unos 50 puntos de venta en toda España, de los que unos 40 son nuevos establecimientos y el resto, modernizaciones y ampliaciones de su actual red de puntos de venta. EFECOM