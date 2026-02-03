Espana agencias

La India suma a la empresa italiana Leonardo a su plan de producción nacional de aeronaves

Nueva Delhi, 3 feb (EFECOM).- El conglomerado indio Adani anunció este martes una alianza estratégica con el grupo de defensa italiano Leonardo para fabricar helicópteros en el país asiático, su segundo gran pacto aeronáutico en apenas una semana tras el firmado con el constructor de aviones brasileño Embraer, en medio de una maniobra clave para impulsar la capacidad de producción nacional.

"Al unir estas iniciativas, estamos sentando las bases para un ecosistema de aviación que sirva a la nación en sus necesidades civiles y de defensa, y que contribuya de manera significativa a las ambiciones aeroespaciales de la India", aseguró el director de Adani Defence, Jeet Adani, en referencia a la estrategia de combinar este nuevo acuerdo con el firmado la semana pasada.

El documento sellado entre la firma italiana y Adani hoy es un Memorando de Entendimiento que sienta las bases para "desarrollar, fabricar y mantener un ecosistema de fabricación de helicópteros en la India", con el objetivo, según el comunicado oficial, de posicionar al país como un futuro centro global para la producción de estas aeronaves.

No obstante, la estrategia difiere entre ambos pactos, mientras el acuerdo con Embraer apunta al mercado civil con aeronaves de transporte regional, la alianza con Leonardo tiene una prioridad militar clara, centrada en la producción específica de los modelos AW169M y AW109 TrekkerM, helicópteros diseñados para ejecutar todo tipo de misiones operativas.

La decisión busca satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas, que proyectan una demanda de "más de 1.000 helicópteros en la próxima década", según detalló el director ejecutivo de la firma, Ashish Rajvanshi. Adani pretende capitalizar esta oportunidad fabricando localmente para cumplir con la iniciativa 'Make in India'.

Este programa gubernamental es determinante para los contratos públicos, ya que exige a los proveedores extranjeros trasladar parte de su manufactura a suelo indio para reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la soberanía industrial.

El acuerdo con Leonardo, una de las principales empresas globales en Aeroespacial, Defensa y Seguridad, supone el segundo gran pacto que firma el gigante indio Adani en apenas una semana, sumándose a la alianza con la brasileña Embraer.

Esta ofensiva corporativa llega en un momento estratégico, tal y como señaló el reciente Presupuesto nacional al destacar el repunte de la industria (6,2 %) y, especialmente, de la manufactura (7 %), sectores clave que se benefician de la demanda interna y que el Gobierno busca potenciar. EFECOM

