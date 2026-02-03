Espana agencias

La economía marina genera en España un millón de empleos y 36.000 millones, según Planas

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este martes que España es "un referente" en la Unión Europea (UE) en la "economía azul" -vinculada a los sectores marítimos-, con más de un millón de empleos directos e indirectos, que generan un valor añadido de 36.000 millones de euros.

Planas ha subrayado que España ocupa el primer lugar en empleo en el "sector azul" y el segundo en valor añadido por esta categoría -que engloba a la pesca, pero también a otras actividades marítimas-, durante la clausura de la jornada "Pesca y acuicultura en España: economía azul del mar a la mesa".

Durante la jornada, organizada por la Red Española de Espacios de Conocimiento para la Economía Azul (Reecea), Planas ha subrayado el importante papel de la pesca como abastecedor de materias primas dentro de este ámbito y el valor en la "innovación, en la cultura gastronómica y para garantizar el desarrollo territorial".

En el caso específico de la pesca, España es la primera potencia de la UE con 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos, según otras fuentes del sector y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otro lado, Planas ha resaltado la dimensión culinaria de la pesca, dentro de la Estrategia Nacional de Alimentación y ha recordado que el próximo lunes, 9 de febrero, el Ministerio que dirige presentará el plan estratégico de promoción y refuerzo de la gastronomía española en el mundo.

Dentro de la economía azul, ha mencionado la bioeconomía como otra de las grandes "palancas" para avanzar en un sistema eficiente, competitivo y sostenible; y ha apelado al uso de la innovación y digitalización para crear valor añadido, sin olvidar la visión del Pacto europeo de los Océanos. EFECOM

