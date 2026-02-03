Espana agencias

La Clásica reunirá el 16 de febrero en Jaén a 17 equipos de 10 países

Guardar

Jaén, 3 feb (EFE).- La quinta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior, que se disputará el próximo 16 de febrero, contará con un pelotón compuesto por diecisiete equipos procedentes de diez países en la carrera ciclista profesional con salida y llegada desde Úbeda con un trazado de 169 kilómetros.

La carrera reunirá formaciones de España (6 equipos) y Bélgica (2) como únicos países con más de una escuadra en liza, mientras que Bahréin, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Francia y Portugal completan la nómina de participantes.

La prueba contará con la participación de dos equipos UCI WorldTour que debutarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior en 2026: Bahrain Victorious y Soudal-Quick Step; y regresan asimismo el Red Bull-Bora-Hansgrohe y el UAE Team Emirates, vencedor de la edición de 2024 con el campeón del mundo Tadej Pogačar.

También estará presente el Movistar Team, único representante español de la máxima categoría, que encabezará una amplia delegación nacional integrada además por la selección española sub23 y cuatro equipos UCI ProTeam: Burgos Burpellet BH, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi y Caja Rural-Seguros RGA.

La segunda división del ciclismo mundial estará representada igualmente por los suizos del Pinarello-Q36.5, que aportarán a una de las principales figuras del pelotón, el campeón olímpico y mundial Tom Pidcock; los belgas del Flanders-Baloise, habituales en la prueba; y el Unibet Rose Rockets, que debutará en Úbeda.

Este último, de sede neerlandesa y licencia francesa, es un proyecto reciente surgido de un canal de YouTube y uno de los equipos emergentes del pelotón internacional.

Completan el listado tres equipos UCI Continental: el Anicolor-Campicarn portugués, ganador de tres de las cuatro últimas ediciones de la Volta a Portugal; el Lucky Sport Cycling Team sueco; y el Meridian Racing p/b de la Uz estadounidense. EFE

jmd/cb/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gerardo Cuerva, reelegido presidente de los empresarios de Granada por unanimidad

Infobae

El Mallorca confía su salvación a Son Moix

Infobae

La presidenta del COI pide "mantener el deporte como un territorio neutral"

Infobae

Ángel Pérez: Vengo a crear un nombre propio

Infobae

Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso externaliza

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

ECONOMÍA

Hasta 5.000 euros de descuento

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

Andorra dejará de ser refugio fiscal de influencers: los nuevos residentes deberán pagar al Estado 50.000 euros e invertir un millón en activos del país

DEPORTES

Albacete - FC Barcelona, en

Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados