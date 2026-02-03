La Clásica reunirá el 16 de febrero en Jaén a 17 equipos de 10 países

Jaén, 3 feb (EFE).- La quinta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior, que se disputará el próximo 16 de febrero, contará con un pelotón compuesto por diecisiete equipos procedentes de diez países en la carrera ciclista profesional con salida y llegada desde Úbeda con un trazado de 169 kilómetros.

La carrera reunirá formaciones de España (6 equipos) y Bélgica (2) como únicos países con más de una escuadra en liza, mientras que Bahréin, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Francia y Portugal completan la nómina de participantes.

La prueba contará con la participación de dos equipos UCI WorldTour que debutarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior en 2026: Bahrain Victorious y Soudal-Quick Step; y regresan asimismo el Red Bull-Bora-Hansgrohe y el UAE Team Emirates, vencedor de la edición de 2024 con el campeón del mundo Tadej Pogačar.

También estará presente el Movistar Team, único representante español de la máxima categoría, que encabezará una amplia delegación nacional integrada además por la selección española sub23 y cuatro equipos UCI ProTeam: Burgos Burpellet BH, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi y Caja Rural-Seguros RGA.

La segunda división del ciclismo mundial estará representada igualmente por los suizos del Pinarello-Q36.5, que aportarán a una de las principales figuras del pelotón, el campeón olímpico y mundial Tom Pidcock; los belgas del Flanders-Baloise, habituales en la prueba; y el Unibet Rose Rockets, que debutará en Úbeda.

Este último, de sede neerlandesa y licencia francesa, es un proyecto reciente surgido de un canal de YouTube y uno de los equipos emergentes del pelotón internacional.

Completan el listado tres equipos UCI Continental: el Anicolor-Campicarn portugués, ganador de tres de las cuatro últimas ediciones de la Volta a Portugal; el Lucky Sport Cycling Team sueco; y el Meridian Racing p/b de la Uz estadounidense. EFE

jmd/cb/og