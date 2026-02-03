González de Lara optará a un tercer mandato al frente de la CEA como único candidato

Sevilla, 3 feb (EFECOM).- El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, optará a un tercer mandato al frente de la patronal andaluza tras haber sido proclamada como una única candidatura para la asamblea electoral del próximo 12 de febrero.

Según ha informado en un comunicado, González de Lara opta así a un nuevo mandato al frente de la organización con el respaldo de 253 avales de un total de 318 electores, lo que supone un 80 %, tras el apoyo por unanimidad que recibió en el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva.

La candidatura de González de Lara la integran como vicepresidentes Javier Sánchez Rojas, de la Confederación de Cádiz; José Cano, de la Confederación de Almería; José Luis García-Palacios, de la federación onubense de Empresarios, y Antonio Díaz, de la Confederación de Córdoba.

González de Lara es presidente de la CEA desde enero de 2014, tras sendas reelecciones en 2018 y 2022 y, además, es vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), entre otros cargos.

La CEA es la organización empresarial de referencia en Andalucía, ya que representa a más de 200.000 empresas y autónomos en la comunidad.

González de Lara es Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa 2025, reconociendo su defensa de los intereses empresariales en la región, su experiencia en el ámbito organizativo empresarial y su apuesta por el Diálogo Social, ha destacado la patronal.

También cuenta en su haber con la Medalla de Oro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales; Medalla de Honor del Colegio de Abogados de Málaga y Embajador de la Marca Ejército Español, así como Académico de número de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía. EFECOM