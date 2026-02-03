Espana agencias

Fundación Canal repasa la historia del grafiti con obras de Banksy, Blek le Rat y Suso33

Guardar

(Corrige la NA2161 por una errata en el nombre de TAKI 183 en el párrafo 5)

Madrid, 3 feb (EFE).- La Fundación Canal ha reunido obras y reproducciones de los principales grafiteros del mundo, como Keith Haring, Blek le Rat, Basquiat o el español Suso33, para su exposición ‘Arte Urbano. De los orígenes a Banksy” que narra la historia de las pinturas callejeras y su llegada a los museos y galerías de arte.

Se trata de un recorrido desde las primeras pinturas en el Bronx de Nueva York de los años 60 y 70 del siglo pasado, la explosión de los años 80, la llegada a Europa y su reconocimiento como arte, hasta nuestros días y su internacionalización por internet.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 3 de mayo, también plantea una sección final en la que se analiza la eterna pregunta de si ¿es arte o es vandalismo?.

La práctica de pintar en lugares y soportes públicos nace en el barrio marginal del Bronx, en Nueva York, cuando jóvenes africanos y puertorriqueños comienzan a dejar su firma en lugares públicos como paredes, vagones de metro o farolas.

Conscientes de que su actividad es ilegal, firman con pseudónimo y su afán es pintarlo por toda la ciudad a modo de protesta, como hace TAKI 183, un mensajero que inunda las calles de Nueva York a finales de los 60 y que pronto logró multitud de seguidores.

Son los 'tags' de decenas de jóvenes que empiezan a sofisticar el diseño de sus firmas con letras burbuja, letras cuadradas y angulosas o con delineados en colores brillantes y compiten entre ellos para que su nombre luzca en los lugares más inverosímiles.

A principios de los 80, y en plena lucha de las autoridades por borrar esas pintadas multicolores y explosivas, surgieron algunas galerías de arte que reconocieron el valor de estas obras y conectaron con grafiteros como Seen, Crash o Jean-Michel Basquiat y Keith Haring, y expusieron su obra, lanzándolos a la fama.

La práctica llegó también a Europa, donde grafiteros más figurativos y con una clara temática de protesta y reivindicación explotaron en París y Berlín, seguidos rápidamente por artistas callejeros en Italia y España.

En la presentación de la muestra, uno de los grafiteros españoles más conocidos, Suso33, ha explicado que en España fueron “pioneros en pasar del grafiti de letras a iconos y figuras”, que no sólo pintaban en paredes, sino que aprovechaban la propia arquitectura como los esquinazos o los vacíos de las ventanas para darle un nueva dimensión a sus obras.

Ya en los años 2000, las técnicas, soportes y enfoques se diversifican, y, gracias a internet y las redes sociales, se popularizan mundialmente, de modo que las obras ya no existen solo en el lugar en el que se realizan, sino que se reproducen, comparten y reinterpretan por todo el planeta. EFE

/jlp

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Prisión provisional para uno de los dos detenidos por la muerte de un hombre en Mérida

Infobae

Detenido un menor por el apuñalamiento de un hombre en una zona de ocio nocturno en Málaga

Infobae

Educación actualiza el acceso a la Inspección con preguntas breves de todo el temario

Infobae

Piden a la Fiscalía que se impida un congreso en Ciudad Real que vincula vacunas y autismo

Infobae

Los Mossos evitan el accidente de un camionero que sufrió un ictus mientras conducía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre recurre el reparto

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes el salario mínimo, en este 2026 vas a ver cómo tu nómina va a subir”

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido