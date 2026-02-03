Espana agencias

España quiere seguir la racha y busca ante Croacia el pase a la final

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- La selección española de fútbol sala buscará este miércoles en el Arena Stožice de Liubliana (17:00 horas) un puesto en la final de la Eurocopa de fútbol, un torneo que ha ganado en siete ocasiones, aunque la última vez fue en 2016.Pero antes de pensar en el partido del sábado 7 de febrero tendrá que superar a Croacia en la primera semifinal del torneo.

Ver a España en una semifinal de la Eurocopa de Fútbol Sala no es ninguna novedad; ha llegado a esta ronda en las 13 ediciones disputadas y solo en tres ocasiones no ha pasado de ahí, al caer derrotada ante Italia en 2003, Rusia en 2014 y Portugal en la última edición de 2022.

Esa última derrota significó que, por primera vez, España había estado más de una Eurocopa de Fútbol Sala consecutiva sin levantar el trofeo, destronada por Portugal en la épica final de 2018 en el Arena Stožice, pero esta vez, en Eslovenia, ha jugado con la seguridad de los equipos que ganaron nueve títulos importantes entre 1996 y 2016.

Se proclamó primera del grupo C en Liubliana con un récord de 16 goles, tras vencer a Eslovenia por 4-1, a Bielorrusia por 2-0 y a Bélgica por 10-3, y en cuartos de final eliminó con maestría a Italia por 4-0.

La selección dirigida por Santi Herrero ha mostrado un juego sólido, combinando experiencia y juventud, con especial protagonismo de Adolfo y de Ferrao, quienes han liderado la ofensiva española con su creatividad y capacidad anotadora. El portero Saad ha mantenido la portería a cero en varios encuentros, consolidando la defensa de un equipo acostumbrado a la exigencia de los grandes torneos.

Pero la trayectoria de Croacia también ha sido sólida, ya que empató 2-2 con Francia y Georgia antes de vencer a Letonia por 4-1 para terminar segunda del grupo A en Riga, y luego viajó a Kaunas y derrotó a Armenia por 3-0.

Ante Piplica tuvo una noche espectacular bajo los palos el sábado y su equipo tendrá que dar lo mejor de sí mismo en su segunda semifinal, tras haber llegado a esta fase como anfitrión en 2012. Franco Jelovčić formó parte de aquel equipo y ahora es el capitán de Croacia en lo que serán sus dos últimos partidos internacionales. El jugador, que ostenta el récord de partidos y goles con su selección, espera que su despedida llegue en la final logrando una histórica victoria frente a España.

El duelo promete intensidad y estrategia, ya que ambos equipos se conocen bien y tienen estilos definidos: España apuesta por el control del balón y la presión alta, mientras que Croacia busca aprovechar la velocidad y el contragolpe para sorprender.

Los entrenadores de ambos combinados han destacado la importancia de la concentración y la paciencia, conscientes de que un solo error puede decidir el pase a la final. Las estadísticas de enfrentamientos previos muestran un dominio histórico español, pero los croatas llegan motivados y con la ilusión de dar la sorpresa.

El Arena Stožice se vestirá de gala para acoger un encuentro que atraerá a aficionados de toda Europa y que servirá como antesala de la gran final del sábado. Para España, la victoria supondría mantener la tradición de llegar a las instancias decisivas y soñar con recuperar un trono europeo que le ha sido esquivo desde 2016, mientras que para Croacia sería un momento histórico que coronaría la trayectoria de sus jugadores más emblemáticos. EFE

