Espana agencias

ERC y Junts pedirán que el presidente de Adif acuda al Senado por el "colapso" en Cataluña

Guardar

Madrid, 3 feb (EFECOM).- ERC ha anunciado que pedirá que el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, comparezca "muy pronto" ante la comisión de Transportes del Senado para dar respuesta al "colapso" ferroviario que está viviendo Cataluña y exponer qué medidas urgentes se van a implantar para que la situación mejore.

Así lo ha avanzado este martes la senadora de ERC Sara Bailac con motivo de la intervención de Marco De la Peña en la comisión de la Cámara Alta que investiga el apagón peninsular del pasado 28 de abril, un anuncio al que también se ha unido el senador de Junts Joan Baptista Bagué.

"Entiendo que estamos aquí por el apagón, pero no podemos eludir que está habiendo una situación caótica de colapso en Cataluña (...) que afecta a otros territorios", ha dicho Bailac, que ha afeado al presidente de Adif por no aprovechar esta cita para "ir al fondo de lo que preocupa a los ciudadanos".

Esto es, ha proseguido, "por qué no funciona el servicio de tren en Cataluña, por qué ha dejado de ser una opción, por qué tenemos a ciudadanos organizándose en lo que pueden para ir a sus centros de trabajo y sus lugares de estudio, con la repercusión económica que comporta".

En este sentido, la senadora de ERC se ha referido a la última incidencia en Rodalies, dos caídas del sistema del centro de control de tráfico de Adif que esta mañana han paralizado este servicio durante unos minutos.

Por todo ello, el grupo pedirá la comparecencia del presidente de Adif ante la comisión de Transporte del Senado porque "también hace falta asumir responsabilidades políticas, técnicas y poder explicar la verdad", ha concluido Bailac.

Una solicitud a la que se han sumado desde las filas de Junts, como ha avanzado Bagué, que como portavoz de la comisión, ha aseverado que lo registrarán "de manera inmediata". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El rey pide a los nuevos jueces que sitúen los derechos humanos como "obligado referente"

Infobae

La Junta de Andalucía suspende las clases presenciales este miércoles, salvo en Almería

Infobae

Temas del día de EFE España del martes 3 de febrero de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Las lluvias de la última semana aumentan un 8,1 % el agua acumulada en los embalses

Infobae

Fundación Canal repasa la historia del graffiti con obras de Bansky, Blek le Rat y Suso33

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada francesa estrenará el

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido