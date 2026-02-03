ERC y Junts pedirán que el presidente de Adif acuda al Senado por el "colapso" en Cataluña

Madrid, 3 feb (EFECOM).- ERC ha anunciado que pedirá que el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, comparezca "muy pronto" ante la comisión de Transportes del Senado para dar respuesta al "colapso" ferroviario que está viviendo Cataluña y exponer qué medidas urgentes se van a implantar para que la situación mejore.

Así lo ha avanzado este martes la senadora de ERC Sara Bailac con motivo de la intervención de Marco De la Peña en la comisión de la Cámara Alta que investiga el apagón peninsular del pasado 28 de abril, un anuncio al que también se ha unido el senador de Junts Joan Baptista Bagué.

"Entiendo que estamos aquí por el apagón, pero no podemos eludir que está habiendo una situación caótica de colapso en Cataluña (...) que afecta a otros territorios", ha dicho Bailac, que ha afeado al presidente de Adif por no aprovechar esta cita para "ir al fondo de lo que preocupa a los ciudadanos".

Esto es, ha proseguido, "por qué no funciona el servicio de tren en Cataluña, por qué ha dejado de ser una opción, por qué tenemos a ciudadanos organizándose en lo que pueden para ir a sus centros de trabajo y sus lugares de estudio, con la repercusión económica que comporta".

En este sentido, la senadora de ERC se ha referido a la última incidencia en Rodalies, dos caídas del sistema del centro de control de tráfico de Adif que esta mañana han paralizado este servicio durante unos minutos.

Por todo ello, el grupo pedirá la comparecencia del presidente de Adif ante la comisión de Transporte del Senado porque "también hace falta asumir responsabilidades políticas, técnicas y poder explicar la verdad", ha concluido Bailac.

Una solicitud a la que se han sumado desde las filas de Junts, como ha avanzado Bagué, que como portavoz de la comisión, ha aseverado que lo registrarán "de manera inmediata". EFECOM