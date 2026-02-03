Espana agencias

El Supremo rechaza que Teruel Existe se persone en el caso Koldo

Guardar

Madrid, 3 feb (EFE).- El Tribunal Supremo ha rechazado la personación como acusación popular de la formación Aragón-Teruel Existe en el caso Koldo "para averiguar o defender los intereses generales" de la comunidad.

Su candidato para las elecciones autonómicas de este domingo, Tomás Guitarte, explicó el pasado 27 de enero que hace unas semanas se produjeron los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del Ministerio de Transición Ecológica y en las de Forestalia, en Madrid, Barcelona y otros lugares.

"Eso ponía en evidencia que era muy probable que la trama investigada en el caso Koldo hubiese estado operando en Aragón y, en especial, en proyectos relacionados con la energía o con la implantación de las energías renovables", argumentó.

Por lo que entendió que "una formación aragonesa debería estar presente en este procedimiento", ante todo, "en defensa de los intereses generales de los aragoneses".

Sin embargo, el tribunal dice que "no ha lugar visto el estado procesal que mantiene la misma, al haberse verificado ya el momento preclusivo legalmente establecido" en los artículos 109 y 110 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este último artículo señala lo siguiente: "Las personas perjudicadas por un delito que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito".

"Si se personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas", añade el articulado.

El caso mascarillas en el que figuran como acusados el exministro Jose Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama celebra la audiencia preliminar el próximo día 12 con un hipotético juicio oral a partir del mes de abril.

Por otra parte, el Supremo rechaza también la petición de Vox de revocar la decisión del magistrado Leopoldo Puente de unificar las acusaciones populares "al no haber variado las circunstancias que justificaron" tal decisión en la instrucción.

"Y ponderando -continúa- la necesidad de procurar la adecuada salvaguarda del derecho de defensa de los acusados, ante la incorporación de distintas e independientes acusaciones en el acto del juicio oral, que comparten el mismo interés procesal".

Puente acordó al inicio del procedimiento en diciembre de 2024 que el PP represente a la decena de acusaciones populares personadas en esta causa, por ser la primera en hacerlo.

El instructor adoptó la decisión ante la ausencia de acuerdo entre las acusaciones populares, por lo que consideró que el criterio más objetivo es el de quién se personó primero, como ha venido haciendo en casos precedentes el Tribunal Supremo.

Para la unificación, el instructor consideró que no se advierte conflicto alguno sino al contrario, plena convergencia de intereses entre las distintas entidades que han venido ejerciendo la acusación popular "desde el punto de vista del interés general que postulan, siendo que la debida unificación de su representación y defensa contribuirá al buen orden del proceso, así como a evitar el surgimiento de indebidas dilaciones". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenidos 14 jóvenes en Ontinyent (Valencia) por humillar a una persona por transfobia

Infobae

Tres entidades de las artes escénicas se unen para prevenir el acoso y el abuso de poder

Infobae

Detectan un 'código secreto' en la sangre que predice con precisión el cáncer colorrectal

Infobae

'Paz',un cómic solidario y colectivo cuyos beneficios se destinarán a la población de Gaza

Infobae

La Fiscalía andaluza no ve indicios de delito contra aforados en los cribados del cáncer

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo no considera abuso

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

Héctor Julián, el joven detrás del mapa de balizas V16: “Descubrí que los datos de todas las balizas son públicos”

ECONOMÍA

El Gobierno trocea el decreto

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido