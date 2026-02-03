Espana agencias

El rey preside la entrega de despachos a los 121 nuevos jueces, junto a la cúpula judicial

Barcelona, 3 feb (EFE).- El rey Felipe VI preside este martes en Barcelona la entrega de despachos a los 121 jueces de la nueva promoción, un acto que compartirá con la cúpula del poder judicial, encabezada por su presidenta Isabel Perelló, y dos consellers del gobierno catalán.

En la ceremonia, que acogerá en el Auditori Fòrum Barcelona, el monarca dirigirá unas palabras a los jueces de la 74ª promoción tras la entrega de sus diplomas, como es tradicional. También lo harán la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura.

Por parte del Govern, acudirán a la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y el de Justicia, Ramon Espadaler, han informado fuentes de la Generalitat de Cataluña.

Salvador Illa, sin agenda oficial por convalecencia, escenificó el año pasado la normalización de relaciones entre el Govern de la Generalitat y el Poder Judicial al acudir al acto de entrega de despachos, al que desde 2016 no asistía ningún presidente catalán: el último en hacerlo fue Carles Puigdemont, quien compartió escenario con Felipe VI mientras el monarca ensalzaba en su discurso los valores de la Constitución. EFE

