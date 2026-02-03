Espana agencias

El radar español en Rumanía, 25.000 horas vigilando los cielos frente a la amenaza rusa

Madrid, 3 feb (EFE).- El radar español de vigilancia aérea desplegado en Rumanía como apoyo a la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN ha alcanzado las 25.000 horas de vigilancia y control de los cielos del flanco este de la Alianza frente a la amenaza rusa, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El radar, desplegado en el acuartelamiento aéreo de Schitu, a orillas del Mar Negro, forma parte del destacamento aéreo Tigru, y está integrado por 40 efectivos del Ejército del Aire y del Espacio encargados de mantener la actividad del mismo.

Los datos que proporciona se integran en el Sistema de Defensa Aérea y Anti-Misiles de la OTAN a través del Centro de Control e Información de Moara Vlasiei, al norte de Bucarest, lo que permite una respuesta coordinada y efectiva ante cualquier amenaza aérea.

El EMAD destaca "la profesionalidad, el compromiso y el elevado grado de preparación técnica de todos los militares españoles que han contribuido desde los inicios del destacamento", así como su dedicación y disponibilidad 24 horas al día, los 7 días de la semana.

"Los militares del Tigru trabajan para garantizar, sin interrupciones, la vigilancia del espacio aéreo", señala.

España desplegó en octubre de 2022 en Rumanía ese sistema radar, perteneciente al Grupo Móvil de Control Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio, y por el destacamento ya han pasado 10 contingentes de militares. EFE

