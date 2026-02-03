Espana agencias

El Nikkei se dispara un 2,62 % en la apertura tras las ganancias en Wall Street

Tokio, 3 feb (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 2,62 % en la apertura de este martes, tras el avance en Wall Street a raíz de unos indicadores económicos positivos y en el arranque de una semana que estará marcada por la presentación de resultados financieros.

Transcurrida la primera media hora de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.376,96 puntos y se movía en 54.032,14 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 2,18 % ó 77,24 puntos, y se situaba en 3.613,37 unidades.

La bolsa tokiota abrió fuertemente al alza después de que el parqué neoyorquino lograra cerrar en positivo tras una apertura en rojo, después de que la encuesta manufacturara del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) correspondiente a enero mostrara su primera expansión en un año, un signo de crecimiento.

Las ganancias eran generalizadas en el arranque entre las empresas más negociadas en Tokio, donde el principal fabricante de memorias flash del país, Kioxia, repuntaba un 11 % tras el desplome del 14 % de la víspera en medio de la preocupación por el sector tecnológico.

Otras empresas que experimentaban avances, entre ellas firmas de semiconductores, también anotaron correcciones. Advantest subía más de un 5 % y Lasertec en torno a un 1,5 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión Softbank avanzaba alrededor de un 2,4 %, y la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo ganaba un 0,5 %, horas antes de presentar su informe financiero de sus primeros nueve meses fiscales. EFECOM

