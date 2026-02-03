Espana agencias

El Mallorca confía su salvación a Son Moix

Palma, 3 feb (EFE). - El RCD Mallorca vuelve a salir del descenso tras un triunfo vital contra el Sevilla (4-1) en Son Moix, un estadio en el que los bermellones han sacado cuatro de cada cinco puntos obtenidos hasta la fecha.

Hasta la fecha suma cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas, una contra el Barcelona en el estreno liguero y otra contra el Girona inesperada, pero que no ha impedido sumar dos triunfos en sus siguientes partidos.

A pesar de la baja afluencia al estadio, donde apenas se han superado los 16.000 aficionados con una capacidad para 26.000, el equipo ha sabido conectar con la masa social que acude a animarles y se ha apoyado en ellos para mantener el tono cuando la clasificación más apretaba.

Las mejores versiones del Mallorca se han visto jugando como local, y los mayores ejemplos son los triunfos contra Elche y Sevilla, donde los pupilos de Jagoba Arrasate han exhibido una pegada inusual para un equipo que, desde su regreso a LaLiga EA Sports, nunca ha superado la media de un gol por partido, sumando un máximo de 37 en la campaña 22/23.

Los siguientes compromisos ligueros para el cuadro balear como local serán el Betis, la Real Sociedad y el Espanyol, partidos clave para seguir alimentando las opciones de salvarse con la premisa de mejorar también sus prestaciones lejos de la isla, el principal debe del equipo este año. EFE

