El joven ruso Volodar Murzin, de 19 años, novedad en el XXXIX Magistral de ajedrez de León

León, 3 feb (EFE).- El joven jugador ruso de 19 años Volodar Murzin será la principal novedad en la trigésimo novena edición del Magistral de ajedrez Ciudad de León que se disputará del 3 al 5 de junio en el Auditorio Ciudad de León.

El joven ruso compartirá tableros con el vietnamita Lê Quang Liêm, que defenderá el título conquistado en 2025, además del argentino Faustino Oro y el leonés Jaime Santos, todos ellos ya presentes el pasado año en el torneo decano en España.

Murzin, actual número 51 del mundo en ajedrez clásico con una puntuación ELO 2664, cuarto del mundo sub 20 y 49º en partidas rápidas con un ELO de 2.642, juega bajo bandera FIDE y destaca por un estilo de juego combativo, buena capacidad de resistencia y estabilidad

El vigente campeón del Magistral, el Gran Maestro Vietnamita, aunque afincado en Estados Unidos, Lê Quang Liêm defenderá el título conquistado, en su primera participación en León, ante el cinco veces campeón mundial, Viswanathan "Vishy" Anand.

El cartel lo completará el joven prodigio argentino, al que se conoce popularmente como el "Messi" del ajedrez, que volverá a ser a sus 12 años el jugador más joven del torneo donde ya estuvo a punto de sorprender a la leyenda Anand en 2025 y que, tras cubrir etapas a ritmo vertiginoso en campeonatos de edades menores, ya se codea con la elite mundial.

Jaime Santos Latasa volverá a competir en su tierra donde lo hace, ininterrumpidamente, desde 2017 y ya logró el triunfo en 2023 frente al israelí de ascendencia bielorrusa Boris Gelfand y cedió un año después en la final frente a Anand, tras derrotar en semifinales al cuarto jugador mundial, el también indio Arjun Erigaisi.EFE

