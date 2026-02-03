El CAAM revisará el legado de Gil y Emperador y acogerá el arte plástico de Rossy de Palma

Las Palmas De Gran Canaria, 3 feb (EFE).- Dos revisiones del arte del pintor grancanario Juan José Gil (1947-2023) y del escultor Leopoldo Emperador y una muestra de la creación plástica y poética de Rossy de Palma nunca antes exhibida son algunos de los hitos de la nueva programación del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).

Así lo han dado a conocer este martes en una rueda de prensa la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y el recién renovado director del CAAM, Orlando Britto, quienes han explicado que la planificación diseñada para este año tendrá que adaptarse a la finalización, prevista para junio, de la tercera fase de la remodelación de su sede principal, lo que puede desplazar a 2027 algunas propuestas.

El hilo conductor de todas ellas seguirá siendo el compromiso con la igualdad y la sostenibilidad del territorio, además de la contextualización desde la cultura de lo que ocurre en el entorno sociopolítico de Canarias, ha puntualizado Britto.

Por ello, la nueva oferta del CAAM hará también un guiño a la memoria histórica de la mano de las gemelas valencianas Mónica y Gema del Rey Jordà, Art al Quadrat, quienes mostrarán en la Sala San Antonio Abad cómo la represión posfranquista que sufrieron las mujeres republicanas llegó hasta el robo de sus recién nacidos, una realidad muy anclada a las islas, según ha resaltado.

En su empeño por conmemorar efemérides relevantes para la cultura canaria, y con motivo del centenario del nacimiento de Manuel Millares Sall (1926-1972), la institución organizará un gran seminario sobre la obra y el pensamiento del pintor y grabador grancanario, cofundador del Grupo El Paso (1957), evento que se completará con la edición de una publicación.

A ella se sumará otro epistolario de los Millares con intelectuales de Barcelona que el CAAM está a punto de acabar.

Entre las siete exposiciones programadas para este año, el CAAM materializa su vocación tricontinental con una muestra de Sandra Ramos, destacada artista cubana cuya obra se erige, a través del grabado y las videoanimaciones, como un testimonio visual de las complejidades de la vida cotidiana en la isla caribeña.

San Antonio Abad también acogerá una muestra sobre el paisaje canario del fotógrafo, cámara y director de cine ruso de padre francés Tim Parchikov, formado en la Universidad estatal rusa de Cinematografía de Moscú.

Con la muestra 'Alcanzar la orilla', el CAAM exhibirá por primera vez el trabajo plástico, poético y a mitad de camino entre el teatro y la 'performance' que ha ido desarrollando "en la intimidad de su casa y en horas de hotel" la actriz, modelo y cantante Rossy de Palma, una exposición comisariada por Simon Njami, quien propuso a Britto incorporarla a la programación de este año como ejemplo de creadores que proceden de otros ámbitos.

Algo que el propio Britto no descarta hacer con el actor, pintor, productor y guionista madrileño Eusebio Poncela, fallecido en agosto de 2025, y con quien tuvo ocasión de hablar de esta posibilidad.

En su intención de acercarse a la realidad que lo rodea, el CAAM ligará su actividad a la manifestación cultural que es el carnaval con un homenaje a la artista alemana Emmy Ball-Hennings, creadora del Cabaret Voltaire, que dio origen al movimiento Dadá en Zúrich.

Además, Orlando Britto ha anunciado que en diciembre de este año el vanguardista grancanario Juan Hidalgo (1927-2018), distinguido en 2016 con el Premio Nacional de Artes Plásticas, "tendrá un espacio dedicado no solo a su legado, sino a lo que también se podría denominar como laboratorio de creación artística" vinculado al CAAM. EFE