Detenido tras intentar agredir con un arma blanca a sanitarios en Ayamonte (Huelva)

Huelva, 3 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido esta madrugada a una persona como presunta autora de un delito de amenazas con arma blanca a personal sanitario, después de que acudiera al centro de salud de Ayamonte (Huelva) y, tras una discusión con algunos profesionales, sacara un cuchillo e intentara agredirlos.

La discusión, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, se inició por la prescripción de un fármaco y, durante la misma, esta persona sacó un cuchillo de grandes dimensiones que portaba escondido dentro de su vestimenta.

Ante lo sucedido, los sanitarios se refugiaron en una consulta y el ahora detenido asestó varias cuchilladas a la puerta tras la que se encontraban los facultativos médicos, que no han sufrido daños físicos.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Guardia Civil se trasladaron al centro de salud, donde el agresor ya no se encontraba, siendo localizado y detenido posteriormente en los alrededores.

El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas. EFE

