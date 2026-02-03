Espana agencias

Circula a 200 km/h en un tramo de 30 y sextuplica la tasa de alcoholemia en Tarragona

Guardar

Tarragona, 3 feb (EFE).- La Policía Local de Torredembarra (Tarragona) imputa tres delitos contra la seguridad viaria a un conductor que circuló a más de 200 kilómetros por hora en una vía urbana limitada a 30 km/h y que multiplicó más de seis veces la tasa de alcohol en sangre permitida tras sufrir un accidente en la carretera de enlace con la autopista.

Según la policía, el suceso tuvo lugar el 1 de febrero a las 6:52 horas, cuando el coche salió de la vía, chocó contra un talud y dio varias vueltas de campana hasta detenerse en un campo de cultivo, a unos 125 metros del punto de salida de la vía.

En el vehículo había dos ocupantes: el copiloto salió por su propio pie, mientras que el conductor, de 23 años, tuvo que ser rescatado por los bomberos y fue trasladado al hospital Joan XXIII con una herida en la cabeza que requirió sutura y una fractura en la mano derecha.

Con autorización judicial, la policía hizo al conductor una prueba de alcoholemia en sangre, que arrojó 1,85 g/l, una tasa que multiplica más de seis veces el límite permitido para conductores noveles y profesionales. La prueba de drogas resultó negativa.

Debido a la violencia del impacto, que dejó el motor del coche fuera del chasis, los Mossos d’Esquadra analizaron los datos del sistema EDR (Event Data Recorder) del vehículo y comprobaron que circulaba como mínimo a 130 km/h en el momento del primer impacto, aunque previamente habría superado los 200 km/h en una vía urbana limitada a 30 km/h, en curva cerrada, de noche y sin iluminación artificial.

Al conductor se le imputan tres delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria, bajo los efectos del alcohol y exceso de velocidad penalmente punible. Las diligencias han sido trasladadas a los Juzgados de El Vendrell (Tarragona). EFE

dpj/hm/jdm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Mallorca confía su salvación a Son Moix

Infobae

La presidenta del COI pide "mantener el deporte como un territorio neutral"

Infobae

Ángel Pérez: Vengo a crear un nombre propio

Infobae

Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic"

Infobae

La Clásica reunirá el 16 de febrero en Jaén a 17 equipos de 10 países

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada francesa estrenará el

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido