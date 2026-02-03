Circula a 200 km/h en un tramo de 30 y sextuplica la tasa de alcoholemia en Tarragona

Tarragona, 3 feb (EFE).- La Policía Local de Torredembarra (Tarragona) imputa tres delitos contra la seguridad viaria a un conductor que circuló a más de 200 kilómetros por hora en una vía urbana limitada a 30 km/h y que multiplicó más de seis veces la tasa de alcohol en sangre permitida tras sufrir un accidente en la carretera de enlace con la autopista.

Según la policía, el suceso tuvo lugar el 1 de febrero a las 6:52 horas, cuando el coche salió de la vía, chocó contra un talud y dio varias vueltas de campana hasta detenerse en un campo de cultivo, a unos 125 metros del punto de salida de la vía.

En el vehículo había dos ocupantes: el copiloto salió por su propio pie, mientras que el conductor, de 23 años, tuvo que ser rescatado por los bomberos y fue trasladado al hospital Joan XXIII con una herida en la cabeza que requirió sutura y una fractura en la mano derecha.

Con autorización judicial, la policía hizo al conductor una prueba de alcoholemia en sangre, que arrojó 1,85 g/l, una tasa que multiplica más de seis veces el límite permitido para conductores noveles y profesionales. La prueba de drogas resultó negativa.

Debido a la violencia del impacto, que dejó el motor del coche fuera del chasis, los Mossos d’Esquadra analizaron los datos del sistema EDR (Event Data Recorder) del vehículo y comprobaron que circulaba como mínimo a 130 km/h en el momento del primer impacto, aunque previamente habría superado los 200 km/h en una vía urbana limitada a 30 km/h, en curva cerrada, de noche y sin iluminación artificial.

Al conductor se le imputan tres delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria, bajo los efectos del alcohol y exceso de velocidad penalmente punible. Las diligencias han sido trasladadas a los Juzgados de El Vendrell (Tarragona). EFE

