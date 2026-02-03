Bathco BM Torrelavega cede a Mateo García al Confía Base Oviedo hasta final de temporada

Santander, 3 feb (EFE).- El Bathco BM Torrelavega ha alcanzado un acuerdo con el Confía Base Oviedo para la cesión al equipo asturiano del central Mateo García hasta final de temporada.

En un comunicado, el club naranja ha explicado que el central, natural de Gijón, dejará el equipo de Primera Nacional para vivir su primera experiencia en la División de Honor Plata.

Ha afirmado que Mateo García ha sido "uno de los pilares" del filial torrelaveguense desde su llegada, tanto que este año recibió la recompensa del entrenador del primer equipo, Jacobo Cuétara, con su debut en la Liga Asobal, en el último partido en casa de la primera vuelta contra el FC Barcelona.

Con su equipo, suma 64 goles en 19 partidos, que se suman a los 111 goles conseguidos la pasada temporada, la de su debut en Torrelavega procedente del Royal Premium Gijón.

Ahora, Mateo García tiene la oportunidad de seguir creciendo en el Confía Base Oviedo, que es duodécimo en División de Honor Plata con 12 puntos. EFE

ksm/fb/jpd