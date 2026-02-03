Espana agencias

Artistas de 14 países se darán cita en XIX Festival Internacional del Circo de Albacete

Guardar

Albacete, 3 feb (EFE).- El XIX Festival Internacional del Circo de Albacete, que se celebra del 5 al 22 de febrero, reunirá a unos 40 artistas de 14 países y cuatro continentes y ya están prácticamente vendidas las 15.500 localidades que se han puesto a la venta.

Japón, Estados Unidos, Taiwán, Ucrania, Italia o España son algunos de los lugares de donde proceden los artistas que participarán en esta edición, según han avanzado este martes en rueda de prensa el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano.

Este año habrá tres galas más, un total de 22, ante la demanda de público, según han explicado.

De entre los asistentes al Festival, Cabañero ha indicado que unos 3.500 participantes llegarán desde pueblos de la provincia.

El director artístico del Festival Internacional de Circo, Antonio Álvarez, ha destacado que "es un espectáculo único en el mundo", que tiene "mucho trabajo detrás", a la vez que ha destacado la importancia de "conseguir traer a artistas de todo el mundo".

"La recompensa es el aplauso del público", ha señalado Álvarez, que ha incidido en gestos como el de reunir a artistas de países como Ucrania, como una muestra "de solidaridad con un país que sigue pasándolo mal". EFE

lmc/daa/jlp

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Juez recuerda que no hay acusación de odio en la muerte del joven vallisoletano en Burgos

Infobae

Bernabé: la escenificación de Feijóo en el Congreso le invalida para aspirar a gobernar

Infobae

Carreño remonta a Kevmanovic

Infobae

La selección española domina la estadística a Croacia con 6 triunfos en 8 partidos

Infobae

Petit ficha como técnico del Santa Clara portugués

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de trece años de brecha quirúrgica en la región

El E6, un “motor” para la defensa de Europa que propone Alemania e incluye a España: “Continuar así no es una opción”

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los abusos laborales más frecuentes. Si pasan en tu empresa te están engañando”

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona