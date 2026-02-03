Artistas de 14 países se darán cita en XIX Festival Internacional del Circo de Albacete

Albacete, 3 feb (EFE).- El XIX Festival Internacional del Circo de Albacete, que se celebra del 5 al 22 de febrero, reunirá a unos 40 artistas de 14 países y cuatro continentes y ya están prácticamente vendidas las 15.500 localidades que se han puesto a la venta.

Japón, Estados Unidos, Taiwán, Ucrania, Italia o España son algunos de los lugares de donde proceden los artistas que participarán en esta edición, según han avanzado este martes en rueda de prensa el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano.

Este año habrá tres galas más, un total de 22, ante la demanda de público, según han explicado.

De entre los asistentes al Festival, Cabañero ha indicado que unos 3.500 participantes llegarán desde pueblos de la provincia.

El director artístico del Festival Internacional de Circo, Antonio Álvarez, ha destacado que "es un espectáculo único en el mundo", que tiene "mucho trabajo detrás", a la vez que ha destacado la importancia de "conseguir traer a artistas de todo el mundo".

"La recompensa es el aplauso del público", ha señalado Álvarez, que ha incidido en gestos como el de reunir a artistas de países como Ucrania, como una muestra "de solidaridad con un país que sigue pasándolo mal". EFE

