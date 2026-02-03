Espana agencias

Adif acuerda suprimir los últimos trenes de Madrid-Barcelona y alargar trayecto 25 minutos

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, así como prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, han informado fuentes del gestor ferroviario.

Adif ha explicado que estos nuevos horarios se establecerán a partir de este jueves, 5 de febrero, y que las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

Este acuerdo se produce un día después de que Adif pidiera a las operadoras ferroviarias que suprimieran los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes llegaban en el horario de mantenimiento que se usa a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Con este acuerdo, Adif subraya que los tiempos de viaje de todos los demás trayectos de ese corredor se prolongarán aproximadamente 25 minutos.

Así, las operadoras optimizarán y adaptarán la explotación de sus servicios con el objetivo de permitir a Adif realizar las tareas de conservación de la infraestructura.

Según explicó Renfe este lunes, en aplicación de la recomendación de Adif, la operadora ha suprimido los AVE con salida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha de las 20:27 y las 21:07 horas y, en sentido contrario, el que sale de Barcelona-Sants a las 21:05 y a las 21:15 horas.

Por su parte, Ouigo detalló en una nota de prensa que, dadas la limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona y en coordinación con Adif, mantiene suspendidos desde el pasado jueves el tren que sale de Barcelona a las 06:25 horas y el que sale de Madrid a las 21:02 horas.

La compañía de capital francés ha reagrupado a los viajeros del primer servicio de la mañana en el de las 07:35 horas, con un tren en doble composición. Igualmente, los viajeros del tren con salida de Madrid a las 21:02 horas se han reubicado en el anterior, con salida a las 20:10 horas, que también circulará en doble composición.

En cuanto a Iryo, la italiana ya había cancelado desde la semana pasada los últimos servicios entre Madrid y Barcelona para garantizar suficientes tiempos de rotación. EFECOM

