Acusan al Crystal Palace de jugar con la salud mental de McNeill al no cerrar su fichaje

Londres, 3 feb (EFE).- Megan Sharpley, pareja del futbolista del Everton Dwight McNeill, ha acusado al Crystal Palace de jugar con la salud mental del futbolista al no completar su fichaje y no darle explicaciones por ello.

Sharpley, a través de una serie de publicaciones en Instagram, ha criticado las promesas rotas del club londinenes y la falta de explicaciones después de que el traspaso del futbolista se viniera abajo en el último día del mercado de fichajes.

McNeill, de 26 años, iba a ser traspasado del Everton al Palace por 20 millones de libras (23 millones de euros) e iba a firmar un contrato de cuatro años y medio con los londinenses. Justo antes del término del mercado de fichajes, el Palace mandó la documentación necesaria para tener dos horas extra para cerrar los últimos flecos, pero en el último momento decidieron no continuar con la operación.

"Esta noche y en las últimas 48 horas, me ha roto el corazón ver cómo el mundo del fútbol que tanto amas puede ser tan cruel. Que te prometan algo y te arrastren por la montaña rusa emocional de jugar contigo hasta el último minuto, de tener cuatro años de tu vida prometidos, viaje, reconocimiento médico y todo arreglado, promesas que te van a cambiar la vida en cuestión de horas. Todo eso te lo quitan en el último segundo y sin explicación. Del todo al silencio. Ni una llamada, ni un mensaje y te dejan con el corazón roto", escribió Sharpley.

"Vivimos en un mundo en el que todo el mundo es consciente de lo importante que es la salud mental, así que en el fútbol, ¿por qué tenemos que aceptar que se juegue con estos chicos y con su salud mental solo porque ganen mucho dinero? No importa el dinero, todos merecemos ser tratados con respeto y justicia. Así que hoy cuestiono a esta industria, espero que se haga más en el futuro para proteger a la gente de situaciones como estas. El fútbol es un deporte brutal, pero jugar con los sentimientos de los humanos no debería ser aceptable. La gente solo ve un parte en los medios de comunicación, no ve las lágrimas, la emoción y el estrés que he visto hoy".

Según el diario británico "The Times", la actitud del Crystal Palace también ha enfadado a los directivos del Everton, que se habían hecho a la idea de ingresar esos 23 millones y que consideran una falta de respeto la no comunicación.

"El apoyo que hemos recibido de este club (el Everton) durante mi enfermedad ha significado mucho para nosotros, así que seguiremos trabajando para dignificar este escudo. Sigue trabajando Dwight y demostrando quién eres. Estoy a tu lado", finalizó Sharpley. EFE

