Espana agencias

Podemos eleva sus requisitos y quiere acabar con los CIE si el PSOE retoma el traspaso migratorio a Cataluña

El partido apunta a derogar la Ley de Extranjería durante la negociación sobre competencias migratorias, insiste en erradicar centros de internamiento y redadas discriminatorias y condiciona su apoyo a una regulación que elimine cualquier atisbo de trato desigual

Guardar

En una comparecencia pública, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, manifestó que su formación no limitará sus exigencias a la regularización extraordinaria de personas migrantes, sino que plantea modificar la actual Ley de Extranjería, cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y erradicar lo que identifican como redadas discriminatorias, como condición para implicarse en una negociación sobre el traspaso de competencias migratorias a Cataluña. Según reportó Europa Press, la postura de Podemos apunta a reforzar derechos de las personas migrantes y evitar cualquier normativa que, en opinión del partido, introduzca sesgos racistas en la gestión migratoria.

Fernández precisó en Madrid que la regularización prevista podría beneficiar a entre 500.000 y 800.000 personas sin papeles, una cifra importante cuyo alcance situó en el centro del proceso político antes de plantear debates sobre delegaciones competenciales. De acuerdo con Europa Press, el coportavoz insistió en que la formación sólo respaldará el proceso de traspaso de competencias tras completarse la regularización y siempre que desaparezcan de la normativa todos los “elementos racistas y xenófobos”, haciendo referencia específica a la exposición de motivos de la propuesta de ley negociada entre PSOE y Junts.

Durante el mitin en Zaragoza, la exministra de Igualdad y eurodiputada Irene Montero recurrió a la ironía al citar la "teoría del reemplazo" para evidenciar lo que catalogó como un “bulo” propagado por la ultraderecha, en torno al acuerdo para la regularización masiva de migrantes. Europa Press recogió que Montero planteó que "ojalá se pueda barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante", declaraciones que suscitaron preguntas a Pablo Fernández en la rueda de prensa de Madrid. El portavoz de Podemos defendió la intervención de Montero como una respuesta irónica dirigida a desmentir la teoría del reemplazo y denunció que dicha narrativa, “racista, fascista y xenófoba”, se encuentra actualmente en los discursos tanto de Vox como del Partido Popular.

En la comparecencia ante periodistas, Fernández recalcó que Podemos continuará presionando para que los derechos de personas vulnerables y migrantes sean ampliados. “Nosotros seguiremos peleando para que personas vulnerables y personas migrantes puedan tener más derechos”, enfatizó. También marcó distancia con medidas consideradas insuficientes y reclamó la eliminación de los CIE y de las prácticas policiales identificadas como “redadas racistas” en el país, según recogió Europa Press.

El partido subrayó su respaldo al autogobierno, pero expresó su rechazo a cualquier texto legal para el traspaso de competencias que contenga disposiciones discriminatorias. Recordó expresamente que ya votaron en contra de propuestas anteriores impulsadas por Junts y PSOE, al detectar, a su juicio, en la exposición de motivos elementos racistas. Fernández especificó que, además de exigir la supresión de ese tipo de enunciados, reclaman medidas concretas como el fin de los CIE, estructuras que concentran a migrantes en situación irregular y cuyo futuro se ha convertido en uno de los focos de la agenda migratoria del partido.

La posición de Podemos también se refleja en la negociación con el Gobierno central: según detalló Europa Press, se atribuyen el impulso decisivo para la regularización extraordinaria, la cual califican como la “principal iniciativa social de la legislatura”. Fernández sostuvo que la consecución de ese acuerdo ejemplifica la necesidad de voluntad política para impulsar transformaciones sociales de impacto, y utilizó ese argumento para reforzar su estrategia de demanda de cambios estructurales en la legislación y la política migratoria.

A lo largo de la intervención, el portavoz de Podemos insistió en que la regularización debe finalizar antes de negociar cualquier cesión de competencias autonómicas, y reiteró el compromiso del partido con establecer garantías legales para erradicar toda forma de trato desigual o discriminatorio en la normativa que regule el fenómeno migratorio, según detalló el medio Europa Press.

Las posiciones expresadas por la formación morada forman parte del debate nacional en torno a la gestión de la inmigración y la relación entre el Estado y Cataluña respecto al manejo de flujos migratorios y de la integración de las personas extranjeras. En suma de los condicionantes políticos, legales y sociales, Podemos exige que se suprima cualquier marco normativo susceptible de discriminación y reafirma su voluntad de incidir en la modelación de las políticas migratorias desde el compromiso con los derechos humanos y la igualdad, según consignó Europa Press.

Temas Relacionados

PodemosLey de ExtranjeríaPablo FernándezIrene MonteroPSOECataluñaMigraciónCentro de Internamiento de ExtranjerosRegularización de migrantesVoxEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Entidades recurren a la Audiencia de Barcelona el archivo de la querella contra Mossos por usar gas pimienta

Entidades recurren a la Audiencia

Llaman a la cuestión a Feijóo en la comisión del Congreso de la dana por insistir en ETA y Otegi en su debate con Bildu

Llaman a la cuestión a

El Supremo avala que la Autoridad Catalana de Competencia prohíba contratos públicos a empresas sancionadas

El Supremo avala que la

El PSOE exige a Feijóo que condene el insulto de una concejala del PP a Sánchez en un mitin en Aragón

La oposición demanda al principal dirigente del PP una postura clara ante las descalificaciones dirigidas al jefe del Ejecutivo durante un acto público, tras recibir críticas por supuestamente tolerar comportamientos ofensivos, mientras la responsable implicada se disculpó públicamente

El PSOE exige a Feijóo

Internamiento para la mujer que mató a su hijo de seis años en 2024 bajo un "brote psicótico agudo"

El tribunal reconoce responsabilidad penal eximida a la acusada tras confirmar que un serio trastorno mental influyó decisivamente en la tragedia familiar, ordenando tratamiento psiquiátrico y seguimiento judicial sin condena de cárcel convencional

Internamiento para la mujer que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen al sexto fugitivo de

Detienen al sexto fugitivo de la lista de ‘Los 10 más buscados’: Julián Herrero Nieto, reclamado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

El Supremo deja en manos de la Audiencia Nacional la investigación todavía abierta del caso Koldo tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado

Comparecencia de Feijóo en la Comisión del Congreso sobre la DANA: el líder del PP dice que “no tenía autoridad” sobre las decisiones de Mazón

Mujer, de 29 años y sin juristas en la familia: el perfil más común entre las juezas y jueces que componen la última promoción de la Carrera Judicial

La Justicia investigará si hubo maltrato animal en el caso de un caballo de la Policía Nacional que fue sacrificado por recibir tarde el tratamiento

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 2 febrero

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 2 de febrero

DEPORTES

La extenista que narra su

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia