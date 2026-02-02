Metsola se reúne con Feijóo y defiende que Europa "debe ejercer un liderazgo más firme en la escena internacional"

La celebración de los 40 años de la entrada de España en la Unión Europea ha sido uno de los escenarios destacados en la agenda de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante su visita oficial a Madrid. El medio Europa Press informó que Metsola participará en una ceremonia en el histórico Salón de Sesiones del Senado, en la cual está previsto que pronuncie un discurso con motivo de esta efeméride. Esta visita se enmarca en una serie de encuentros y actividades en la capital española, en un contexto internacional que la presidenta europea considera crucial para el rumbo del continente.

Según detalló Europa Press, la presidenta del Parlamento Europeo llegó a Madrid para reunirse con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Metsola expresó a través de un mensaje en la red social 'X' que la reunión con Núñez Feijóo sirvió para reforzar la necesidad de que Europa escuche mejor a sus ciudadanos, responda con mayor rapidez a sus necesidades y adopte una posición de liderazgo más definida a nivel global. "En estos momentos, Europa debe escuchar más, ofrecer soluciones más rápidas a los ciudadanos y ejercer un liderazgo más firme en la escena internacional", señaló Metsola en su declaración, según consignó el medio.

La visita de Metsola abarca un encuentro con jóvenes en el CaixaForum de Madrid, donde se reunirán más de 300 asistentes. El evento tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo sobre el presente y el futuro de la Unión Europea, abordar los desafíos que enfrenta la juventud y analizar los temas de mayor preocupación para este sector de la población. Europa Press reportó que esta actividad se considera relevante por su coincidencia con lo que Metsola califica como un momento clave para el proyecto europeo.

Durante su estadía en la capital, la presidenta parlamentaria también incluyó en su agenda reuniones con distintas autoridades españolas. El Parlamento Europeo, citado por Europa Press, anticipó que Metsola se verá con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, así como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estas reuniones apuntan a fortalecer el diálogo institucional y abordar cuestiones relacionadas con la posición de España en la Unión Europea.

A lo largo de su visita, Metsola ha insistido en la importancia de respuestas ágiles desde las instituciones europeas ante los desafíos globales, en línea con su mensaje sobre el fortalecimiento del liderazgo internacional del bloque. Europa Press destacó que la presidenta, integrante del Partido Popular Europeo, ha remarcado esta postura ante los representantes españoles y ante la ciudadanía, en particular ante la juventud que participará en el foro CaixaForum.

La ceremonia prevista en el Senado español se desarrolla en conmemoración de la adhesión de España a lo que en 1986 era la entonces Comunidad Europea, proceso que representó un punto de inflexión para la integración del país al proyecto continental. Durante este acto, Metsola dará un discurso a las autoridades presentes antes de mantener un encuentro con Pedro Rollán, presidente de la Cámara Alta.

En la comunicación oficial del Parlamento Europeo, recogida por Europa Press, se subraya la intención de Metsola de utilizar su visita para reafirmar los lazos entre España y la Unión Europea y para promover la adaptación de políticas europeas a las preocupaciones actuales de sus ciudadanos, recordando la relevancia del aniversario y la oportunidad de renovar compromisos comunes.

La agenda de la presidenta del Parlamento Europeo en Madrid pone el foco en la necesidad de adaptación institucional frente a los acontecimientos globales y la capacidad del bloque europeo para actuar de manera eficaz y coordinada, según han aludido distintos representantes y organismos en el marco de esta visita oficial.