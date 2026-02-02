El Supremo avala que la Autoridad Catalana de Competencia prohíba contratos públicos a empresas sancionadas

El criterio judicial establece que las sanciones aplicadas a empresas por vulneraciones a la normativa de competencia pueden ir más allá de la simple multa económica, extendiéndose a la restricción de su participación en procesos de contratación pública. Esta línea adoptada por el Tribunal Supremo reconoce que la prohibición de optar a contratos públicos representa una herramienta esencial para asegurar tanto la integridad como la transparencia en la relación entre la administración y el sector privado. Según informó la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) en un comunicado difundido este lunes, la decisión del Supremo confirma que este organismo cuenta con la legitimidad para vetar la contratación de empresas que hayan sido sancionadas por actuaciones que alteren la libre competencia.

Tal como consignó la ACCO, la resolución marca un respaldo expreso a la facultad que este ente, y por extensión el resto de las autoridades autonómicas y estatales encargadas de la defensa de la competencia, tiene para imponer este tipo de vetos a compañías multadas. El comunicado destaca que la ACCO ha sido pionera en España en la inclusión de tales medidas en sus resoluciones. La prohibición de contratación adquiere una relevancia significativa, ya que con ello las empresas afectadas quedan excluidas temporalmente de futuras licitaciones públicas en función del alcance y periodo que se determine en la resolución sancionadora.

El medio detalló que estas medidas pretenden asegurar la honorabilidad y fiabilidad de las firmas que concursan para prestar servicios o suministrar bienes a organismos públicos. Así, las administraciones evitan verse obligadas a contratar con empresas previamente sancionadas por distorsionar el juego competitivo en licitaciones previas. Según el organismo catalán, quienes ya han recibido sanciones por prácticas contrarias a la competencia han producido un daño directo tanto a la administración pública como al total de los contribuyentes.

La ACCO sostiene que la potestad para imponer vetos responde a la necesidad de disuadir a los operadores económicos de incurrir en actuaciones lesivas para la competencia, generando un impacto reputacional y económico adicional al de la sanción pecuniaria. La entidad subraya el aval recibido por parte del Tribunal Supremo al ejercicio de esta atribución y defiende que la medida resulta decisiva para garantizar condiciones justas en los acuerdos públicos.

De acuerdo con la información difundida, el fallo avala que cada resolución sancionadora puede incorporar la definición de los plazos y el ámbito de la prohibición de contratar, ajustándose a la gravedad y el alcance de la infracción comprobada. De este modo, la ACCO reivindica la función ejemplarizante de la medida, cuyo propósito es corregir comportamientos y evitar la reincidencia de prácticas nocivas en nuevas licitaciones o adjudicaciones públicas.

La sentencia del Supremo sienta así un precedente para otras autoridades de competencia en España, que podrán sin objeciones legales incorporar la prohibición de contratar en sus expedientes sancionadores contra las empresas que infrinjan la legislación sobre competencia. El medio puntualiza que esta facultad busca velar por el correcto funcionamiento de los procesos licitatorios, ya que la inclusión de operadores multados podría afectar negativamente al interés general y a la eficiencia del gasto público.

El pronunciamiento del máximo tribunal español, según recogió la ACCO, valida la estrategia implementada por el organismo desde hace años, basada en resguardar la normalidad y equidad del mercado mediante sanciones que trascienden el ámbito exclusivamente económico. A través del veto temporal, las administraciones públicas pueden blindarse de colaboraciones con operadores que, en el pasado, manipularon o falsearon condiciones en licitaciones públicas, reforzando así la confianza de los ciudadanos en la gestión de fondos públicos y en la contratación con el sector privado.